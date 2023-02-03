Milano'da dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile Milano'da hayatını birleştirdi.

Çocuk yaşlardan itibaren ekran önünde olan Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile İtalya'nın Milano şehrinde evlendi.Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın arkadaşları da katıldı.Nikahtan sonra Milano sokaklarında tur atan ünlü çift, verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından yayınladı. İkiliye, sevenlerinden tebrik mesajı yağdı.