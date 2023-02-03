Mehmet Günsür'ün acı günü: Annesini kaybetti

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeni ile tedavi gören Sibel Günsür hayatını kaybetti. Mehmet Günsür, acı gününde eşine sarılarak teselli buldu.

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, yaşadığı acı ile sarsıldı.Günsür’ün uzun süredir kalp rahatsızlığı gören annesi Sibel Günsür, hayatını kaybetti. Birkaç aydır hastanede tedavi gören Sibel Günsür, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Günsür, cenaze töreninin aile arasında olmasını isterken, oyuncuya Selma Ergeç ve Canan Ergüder eşlik etti.Mehmet Günsür, tören boyunca İtalyan eşi Katerina Mongoi’ye sarılarak teselli buldu. Bir diğer yandan Günsür, kendilerini yalnız bırakmayan dostlarından eğitim kurumlarına bağışta bulunmasını istedi. Sibel Günsür, 2018 yılında vefat eden eşi Teoman Günsür’ün yanında toprağa verildi.