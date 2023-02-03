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Mahsun Kırmızıgül'den flaş açıklama...

Senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği; Kırmızıgül'ün yanı sıra Özcan Deniz ve Haluk Levent'in şöhret yolculuğunu konu alan 'Prestij Meselesi'nin galası dün akşam yapıldı. 1 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybeden müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurma sürecini de anlatan filmin galasına ünlüler akın etti.

Ekleme: 3.02.2023 - 01:50 Güncelleme: 3.02.2023 - 02:16 / Editör: Ozge Selin
Mahsun Kırmızıgül'ün 3 Şubat Cuma günü vizyona girecek olan yeni filmi 'Prestij Meselesi'nin galası, Kanyon AVM'de gerçekleşti. Geceye kızı Lavin ile katılan Kırmızıgül ve filmin oyuncuları, gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mahsun Kırmızıgül'den flaş açıklama...

'GERÇEK BİR UMUT HİKAYESİ'

Prestij Meselesi filminin kendisi için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacağını belirten Kırmızıgül, şu açıklamayı yaptı:

Bu film, yola çıkışın ilk hikayesi. Hilmi Topaloğlu'nun, benim, Özcan Deniz'in ve Haluk Levent'in yaşadığı gerçek bir umut hikayesi. Şu anda herkesin umuda çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu hikaye benim için hiç eskimeyecek.

Mahsun Kırmızıgül'den flaş açıklama...




HALUK LEVENT DE GALADA

Gösterim sonrası tebrikleri kabul eden sanatçı, önce Haluk Levent'i, daha sonra Hilmi Topaloğlu'nun eşi Semiha Topaloğlu'nu ve tüm oyuncuları yanına davet etti. Haluk Levent, Semiha Topaloğlu ile olan anılarını misafirlerle paylaştı ve filmin kendisini eski yıllara götürdüğünü söyledi.

Mahsun Kırmızıgül'den flaş açıklama...

'SİNEMA İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Filmde Hilmi Topaloğlu'na hayat veren Engin Hepileri, 'Sinemalarda yayınlanıyor olması bizler ve Türk sinemaları için çok önemli ve değerli. Uzun süreler provalar yaptık. Çok merak ediyoruz nasıl olduğunu' şeklinde konuştu.

Mahsun Kırmızıgül'den flaş açıklama...

'BENİM DE HAYATIMA DOKUNDU'

Erkan Petekkaya da geceye katılanlar arasındaydı. Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Çok küçük bir rolde oynadım. Misafirim ama keyifli oldu. Seyircisi bol olsun istiyorum. Mahsun kimi çağırsa herkes 'Evet' der zaten. Bu benim onunla ikinci filmin. Çok güzel onunla çalışmak. Prestij Müzik'in benim de hayatımda yeri vardır. Anlatsam uzun sürer ama hayatıma dokunmuştur yani.

Mahsun Kırmızıgül'den flaş açıklama...

'ESER FARKLI BİR TİPE GİREDİ'

Filmde rol alan eşi Eser Yenenler'e destek olmak için geceye katılan Berfu Yenenler, 'Çok heyecanlıyım. Her şeye hakimim gerçekten. Baya uzun sürdü ve farklı bir tipe girdi Eser. Daha izlemedim. Mahsun Ağabey zaten bizim favorimizdir. Çok da güzel şarkıları vardır. Eser de o tiple çok komikti' dedi.

Mahsun Kırmızıgül'den flaş açıklama...

'ŞARKICI OLMAK ESKİDEN DE ZORMUŞ, ŞİMDİ DE ZOR'

Geceye katılan bir diğer ünlü isim olan Edis Görgülü, 'Biz Unkapanı dönemine denk gelemedik ama iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Şarkıcı olmak zaten zor. Eskiden de zormuş, şu anda da zor' yorumunda bulundu.

32 yaşındaki popçu, 'Film eski sanatçıların dönemini anlatıyor. Siz de bu dönemin üçlü sanatçı grubu olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusuna, 'Benim için en önemli üç isim annem, babam, kardeşlerim. İnşallah o üçlünün içerisinde görünüyorumdur' yanıtını verdi.

Mahsun Kırmızıgül'den flaş açıklama...

GALAYA ÜNLÜ AKINI

Prestij Meselesi filminin galasına; Halil Ergün, Meral Çetinkaya, Defne Samyeli, Demet Akalın-Okan Kurt çifti, Orhan Gencebay, İbrahim Büyükak, Celil Nalçakan, Şevval Şahin ve Yaşar İpek gibi birçok ünlü isim katıldı.

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