Didem Soydan'dan imaj değişikliği

Sarı saçlarını koyuya renge boyatan ünlü manken Didem Soydan, tekrar imaj değişikliğine gitti.

Yıllardır sarışın olan ünlü model Didem Soydan bir marka ile girdiği işbirliği sebebiyle geçen ekimde saçlarını kahverengine boyatmıştı.



Uzun zamandır sarıya boyatarak kullandığı saçlarını koyu tonlara çeviren Didem Soydan, yeni saç rengini Instagram hesabından yayınladığı paylaşımla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.



"Karanlık çağıma hoş geldiniz”



Soydan yayınladığı fotoğrafı "Karanlık çağıma hoş geldiniz” notuyla paylaşmıştı.



Sarıya döndü



Didem Soydan'ın markayla anlaşması bitti. İlk yaptığı şey ise saçlarının rengini hemen değiştirmek oldu. Soydan, anlaşma biter bitmez soluğu kuaförde aldı. Eski sarı saçlarına tekrar kavuştu.



