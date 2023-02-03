Birol Güven: İleri derecede nomofobiğim!

Birol Güven, Mesut Yar'ın sunduğu 'Zincirleme Reaksiyon' programına konuk oldu. Ünlü senarist ve yapımcı, "Nomofobik misin?" sorusuna, "Aşırı, ileri derecede nomofobiğim. Hastaneye yatmam lazım, o seviyedeyim! Evden çıkıp arabaya kadar bile telefonsuz gitmedim! 'Telefonumu unuttum' gibi bir anım yok! Birini aramaktan çok, 'Ya bana ulaşamazlarsa' diye bir endişem var. Birinin bana ihtiyacı olacak da ben orada olmayacağım korkum var!" yanıtını verdi.NOMOFOBİ NEDİR?İngilizce no mobile phobia kelimelerinin kısa okunuşu olan nomofobi, cep telefonundan uzak kalma korkusu olarak tanımlanmaktadır. Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte görülmeye başlayan nomofobi, özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşıyor.