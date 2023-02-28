Selahattin Paşalı'nın eşi gündem oldu
Ömer dizisinde Ömer karakterine hayat veren Selahattin Paşalı'nın eşi merak konusu oldu.
Bu sezon ekranların sevilen yapımlarından biri olan Ömer dizisinde başrolü Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır paylaşıyor.
Dizideki başarısından dolayı özel hayatı merak edilen ünlü ismin eşi Lara Paşalı'nın güzelliği gündem oldu. Paşalı'ya takipçileri sosyal medyada “Ne şanslı adamsın”, “Yerli Barbara Palvin” yorumlarında bulundu.
Bir kızı var
Yakışıklı oyuncu Nisan 2022'de bir süredir beraber olduğu Lara Tümer ile evlendi. Çiftin Leyla Pera isminde bir çocukları bulunuyor.
Dizideki başarısından dolayı özel hayatı merak edilen ünlü ismin eşi Lara Paşalı'nın güzelliği gündem oldu. Paşalı'ya takipçileri sosyal medyada “Ne şanslı adamsın”, “Yerli Barbara Palvin” yorumlarında bulundu.
Bir kızı var
Yakışıklı oyuncu Nisan 2022'de bir süredir beraber olduğu Lara Tümer ile evlendi. Çiftin Leyla Pera isminde bir çocukları bulunuyor.