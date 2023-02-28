Selahattin Paşalı'nın eşi gündem oldu

Bu sezon ekranların sevilen yapımlarından biri olan Ömer dizisinde başrolü Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır paylaşıyor.Dizideki başarısından dolayı özel hayatı merak edilen ünlü ismin eşi Lara Paşalı'nın güzelliği gündem oldu. Paşalı'ya takipçileri sosyal medyada “Ne şanslı adamsın”, “Yerli Barbara Palvin” yorumlarında bulundu.Yakışıklı oyuncu Nisan 2022'de bir süredir beraber olduğu Lara Tümer ile evlendi. Çiftin Leyla Pera isminde bir çocukları bulunuyor.