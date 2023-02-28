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Nilperi Şahinkaya'dan anlamlı hareket!

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'yle (UCİM) deprem felaketinden en çok etkilenen illerden olan Kahramanmaraş'a gitti. Depremzede çocuklarla zaman geçirip, oyunlar oynadığı miniklere moral veren Nilperi Şahinkaya, çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Ekleme: 28.02.2023 - 09:39 Güncelleme: 28.02.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Hatice Şendil, Serkan Çayoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Aslı Tandoğan gibi isimler, geçtiğimiz hafta UCİM yöneticileriyle toplantı yapmıştı. Depremzedeler için yapabilecekleri çalışmaları konuşan ünlülerden Çayoğlu, “Sivil toplum kuruluşları olarak, üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Sivil toplum göreve hazır” demişti.

'DESTEK OLMAK İSTİYORUZ'

“Asrın felaketini yaşıyoruz” diyen Şendil, “Türkiye tek yürek oldu. Deprem dolayısıyla refakatsiz kalan çocuklarımız, bebeklerimiz, depreme birinci derecede yakalanan çocuklarla aileler, yalnız kalan kadınlarımız ve önümüzdeki bir ay içinde 24 bin anne olacak kadınlarımız için hastane, psikolojik destek ve okul süreçlerine destek olmak istiyoruz” şeklinde konuşmuştu.

DEPREMZEDE ÇİFTİN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Tandoğan ise hem depremzedelere ihtiyaçları ulaştırmış hem de depremzede çocuklara eğlenceli vakit geçirmelerinde yardımcı olmuştu. Kahramanmaraş'ta depremzede çift Ayşe ve Nevzat'ın nikah şahitliğini yaptığı anları da paylaşan oyuncu, duygu dolu anlar yaşamıştı.

O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki… Anlatmam mümkün değil! Çadır kentte kalan Ayşe ve Nevzat'ın (gelin tarafı) nikâh şahidi oldum. Akıllı bıdık Ertuğrul'la puzzle yaptım. Canım ülkemin canım çocuklarıyla, anneleriyle sarıldım, dertleştim. Güzel yurdumun güzel insanları en güzel şeyleri hak ediyorlar. En kısa zamanda evlerine ve düzenlerine kavuşmaları dileğiyle.

Nilperi Şahinkaya'dan anlamlı hareket!

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ASLI TANDOĞAN İLE BİRLİKTE

Aslı Tandoğan, yaptığı paylaşımda erzak ve battaniye gibi ihtiyaçları depremzedelere götürürken görülmüştü. Oyuncuya, 'Seksenler' dizisinde rol alan Ayşe Tolga ve 'Ayrılsak da Beraberiz' dizisiyle tanınan Janset Paçal da eşlik etmişti.

'ONLARDAN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR'

UCİM ile Kahramanmaraş'a giden bir diğer ünlü isim Nilperi Şahinkaya ise çocuklarla zaman geçirip, moral verdi. Oyuncu, afet bölgesinde çekilen fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı.

Çocuklarla buluşmaya Kahramanmaraş'a gittik. Unutulmaz bir gün oldu. Oynadık, boyadılar, sohbet ettik ve sarıldık. Çocukların hayata yaklaşımı bize hep örnek. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Birbirimize çok iyi geldik. Güler yüzleri içimizi aydınlattı. Tüm bunlara vesile olan UCİM ve tüm ekibe çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İlerleyen zamanlarda biz de elimizden geldiğince UCIM ile birlikte hareket edeceğiz.

Nilperi Şahinkaya'dan anlamlı hareket!
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