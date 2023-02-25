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Meğer o ünlü oyuncuyla evliymiş..

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç'un eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.. İşte Kızılcık Şerbeti Nursema kimdir ve eşi kim cevabı...

Ekleme: 25.02.2023 - 21:56 Güncelleme: 25.02.2023 - 22:06 / Editör: Ozge Selin
Kızılcık Şerbeti Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Kararkoç oyunculuğu ile ekranlara kitlerken hayatı da merak konusu oldu. Peki Ceren Yalazoğlu Kararkoç kimdir ve kaç yaşında? Ceren Yalazoğlu Karakoç eşi ile de merak uyandırdı! İşte 'Kızılcık Şerbeti Nursema eşi kim?' sorusunun yanıtı...

Meğer o ünlü oyuncuyla evliymiş..

KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA KİMDİR?

1984 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ceren Yalazoğlu Karakoç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü’nde eğitimini tamamladı. Televizyonda Beni Affet, Maria ile Mustafa ve Akıncı dizileriyle seyirciyle buluşan oyuncu tiyatroda Terapi Ötesi oyunu ile sahneye çıktı.
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti isimli dizide canlandırdığı Nursema karakteri ile son dönemde dikkatleri üzerine çeken oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç sosyal medyanın gündemine oturdu.

Meğer o ünlü oyuncuyla evliymiş..

CEREN YALAZOĞLU KARAKOÇ HAYATI MERAK KONUSU OLDU

Ceren Yalazoğlu Karakoç, dün ekrana gelen bölümde gösterdiği oyunculuk performansıyla ve bölüm boyunca canlandırdığı karakterin duygularını izleyiciye geçirmesiyle izleyicilerden tam not aldı.

Dizinin dün ekrana gelen bölümündeki performansı ile sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu hakkında merak edilenler araştırılmaya başladı.

Meğer o ünlü oyuncuyla evliymiş..

CEREN YALAZOĞLU KARAKOÇ EŞİ KİMDİR?

Ceren Yalazoğlu Karakoç'un ünlü oyuncu Osman Karakoç ile evli olduğu ortaya çıktı.

Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Osman Karakoç 2013 yılında dünyaevine girdi. İkili sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte pozlarını paylaşıyorlar.

Meğer o ünlü oyuncuyla evliymiş..
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