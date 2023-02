Kazım Akşar vefat etti! Kadın İsterse oyuncuları yasa boğuldu! Kazım Akşar kimdir, neden öldü?

Tür TV tarihinin sevilen dizilerinden Kadın İsterse oyuncuları gelen acı haberle sarsıldı. Kadın İsterse Cavit karakterine hayat veren Kazım Akşar vefat etti. Peki Kazım Akşar neden öldü, Kazım Akşar kaç yaşında öldü? İşte Kazım Akşar hayatı hakkında merak edilenler...Yıllar önce Hülya Avşar ile Cihan Ünal‘ın başrollerini paylaştıkları “Kadın İsterse” adlı dizide çapkın 'Cavit' rolüyle hafızalara kazınan Kazım Akşar, vefat etti.69 yaşındaki oyuncunun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.Melek Baykal, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı:'Ah ki ne ah… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm; okul arkadaşım, meslektaşım, dostum... Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun.'Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu.1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmalara başladı. 1987'de Devlet Tiyatroları tarafından İngiltere'ye gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter's Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı.1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı. ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Akşar, Devlet Tiyatroları dışında, Tiyatro İstanbul, Tiyatro Ayna gibi özel tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.Akşar, bir süredir yaşamını Akyaka'da sürdürüyordu.Akşar'ın rol aldığı diziler: Menajerimi Ara (2020), Mayıs Kraliçesi (2015), Yağmurdan Kaçarken (2013), Kaos Örümcek Ağı (2012), Küçük Hanımefendi (2011-2012), Arka Sokaklar (2010), Rüzgar (2008), Gemilerde Talim Var (2007), Kurtlar Vadisi (2005), Adı Aşk Olsun (2004), Kadın İsterse (2004), Kara Melek (1999), Köstebek (1997), Örümcek (1998), İstanbul 24 Saat (1996), Şahin Tepesi (1981).Akşar'ın rol aldığı filmler: Şarkıcı (2001), Cumhuriyet (1998), Mercan Kolye (1998), Kader Bize Düşman mı (1982).Akşar'ın rol aldığı oyunlar: Misery : Stephen KingSimon Mooreö - Tiyatro Ayna - (2008), Var mısın : Önder Paker - Tiyatro Ayna - (2008), Romantika : Resul ErtaşYaşar Arak - TİM - (2007), İdeal Koca : Oscar Wilde - Tiyatro İstanbul - (2000), Savaştan Barışa Aşktan Kavgaya : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - (1999), Gazap Üzümleri John Steinbeck - Ankara Devlet Tiyatrosu - (1995), Candan Can Kopartmak : Orhan Asena : Ankara Devlet Tiyatrosu - (1993), Çicu : Aziz Nesin - Ankara Devlet Tiyatrosu - (1991), Sarıpınar 1914 : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu, Karakolda : Sidney Kingsley - Ankara Devlet Tiyatrosu - (1985), Otelci Kadın : Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu, İlkbaharda İntihar Yasak : Alejandro Casona - Ankara Devlet Tiyatrosu - (1982), İntihar : Nicolai Erdman - Ankara Devlet Tiyatrosu - (1981), Ekinler Yeşerince : Emlyn Willlmms - Ankara Devlet Tiyatrosu - (1981), Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - (1978), Bakkhalar : Euripides - Ankara Devlet Tiyatrosu.Akşar'ın yönettiği oyunlar: Pişti (oyun) : Mustafa Nogay Kesin - Antalya Devlet Tiyatrosu - (2012), Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Eskişehir Şehir Tiyatrosu - (2011), Bedensiz Kadın : Mate Matisic - İstanbul Devlet Tiyatrosu - (2010), Fesleğen Çıkmazı : Meltem Yıldırım - İstanbul Devlet Tiyatrosu - (2009), Misery : Stephen KingSimon Mooreö - Tiyatro Ayna - (2008), Eskici Dükkanı : Orhan Kemal - Antalya Devlet Tiyatrosu - (2006), Kanlı Nigar : Sadık Şendil - Ankara Devlet Tiyatrosu - (2006), Tartuffe : Molière - İstanbul Devlet Tiyatrosu - (2005), Otopark Cinayetleri : Raşit Çelikezer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - (2004), Demir: Rona Munro - Ankara Devlet Tiyatrosu - (2003), Suç ve Ceza : Fyodor Dostoyevski - Ankara Devlet Tiyatrosu - (2001), Büyük Misafir : victor Haim - Ankara Devlet Tiyatrosu - (1995), Moskova Geceleri : Karen Sunde - Ankara Devlet Tiyatrosu - (1994), Çiçu : Aziz Nesin - Ankara Devlet Tiyatrosu - (1991), Ayak Takımı Arasında : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - (1990), Beyaz Geceler : Fyodor Dostoyevski - Ankara Devlet Tiyatrosu - (1989), Ayyar Hamza : Ali Bey : Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - (1988), Yeraltından Notlar : Fyodor Dostoyevski, Örümcek Kadının Öpücüğü : Manuel Puig