Hadise Brüksel'e gitti

Hadise, 20 sanatçı arkadaşıyla 'People Help The People'ı (İnsanlar İnsanlara Yardım Eder) şarkısını seslendirmek için Brüksel'e uçtu.

Ünlü şarkıcı Hadise, Türkiye ve Suriye'de gerçekleşen iki büyük depremin ardından depremzedeler için bir yardım kampanyalarına katılımaya devam ediyor.



Hadise son olarak; doğup büyüğüdüğü Belçika'da 20 sanatçı arkadaşıyla 'People Help The People'ı (İnsanlar İnsanlara Yardım Eder) şarkısını seslendirmek için Brüksel'e gitti.



Yardım şarkısı



Şarkı, Belçika Acil Yardım Konsorsiyumu'nun öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasının sesi olacak. Şarkı 3 Mart günü ülkedeki tüm radyolarda çalınacak ve birçok medya kuruluşu canlı yayınlarla yardım toplayacak. Bu yardımlar deprem bölgesine aktarılacak.