Deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok yıkımın olduğu illerden Hatay’a giden ve 12 gün boyunca yardım çalışmalarına katılan DJ Doğukan Manço, yaşadıklarını YouTube kanalında anlattı. Manço, "İnsanoğlunun gitgide aklını kaybetmeye başladığını gördüm" dedi.

Unutulmaz şarkılara imza atan usta sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine gitti ve yardım çalışmalarına katıldı. Manço, bölgedeki ihtiyaçlar için Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'le sık sık bir araya geldi.



GÖNÜLLÜ ÇALIŞTI



12 gün boyunca deprem bölgesinde gönüllü çalışan Doğukan Manço, yaşadıklarını YouTube kanalında anlattı.



Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı



'YARIN ÖLECEKMİŞ GİBİ ONURLU YAŞAMALI'



Manço, sahada canla başla çalıştıklarını şu sözlerle dile getirdi:



12 gün boyunca gönüllü olarak sahada göreve gittim. Tam anlamıyla ahlaksızlık gördüm. Orada binaların altındaki dükkanların kolonlarını kesmiş oldukları için yıkıldıklarını gördüm. İnsanoğlunun gitgide aklını kaybetmeye başladığını gördüm. Bu kadar sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm. Yarın ölecekmiş gibi ve onurlu yaşamalı. Madencilerin ise bu ülke insanı hakkınızı ödeyemez. Gelip o kadar insanı aydınlığa kavuşturdunuz ki...