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Ünlü oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununun galasına katılan 65 yaşındaki oyuncu Muhlis Asan birden fenalaşmıştı. Kalp krizi geçirdiğinin farkına varamayan Asan, oyunu izleyemeden evine dönmüştü. Evdeyken rahatsızlığı daha da artan Asan, hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen oyuncu Muhlis Asan, dün akşam hayatını kaybetti.

Ekleme: 27.02.2023 - 01:06 Güncelleme: 27.02.2023 - 01:09 / Editör: Ozge Selin
Muhlis Asan, 16 Ocak’ta ‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununun galasında rahatsızlandı. O anlarda kalp krizi geçirdiğinin farkına varmayan Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı.

Oyunu izleyemeden evine döndükten sonra rahatsızlığının artması üzerine ablası tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

KALBİ 7 DAKİKA DURDU

Muhlis Asan’ın 7 dakika boyunca duran kalbi hastanede yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakıma alınan Asan, önlem amaçlı olarak uyutuldu.

Ünlü oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

40 GÜNLÜK MÜCADELESİ SONA ERDİ

Muhlis Asan, her gün öğlen saatlerinde uyandırılarak sağlık durumu kontrolden geçirildi. Asan, doktorlarının 40 günlük çabasına rağmen dün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

“AH CANIM KARDEŞİM”

Asan’ın vefatını Twitter hesabından duyuran tiyatrocu Orhan Aydın, “Ah canım kardeşim Muhlis Asan ah… Çok üzgünüm.. Böyle olmamalıydı.. Toprağın çiçekler kokacak” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

MUHLİS ASAN KİMDİR?

1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Asan,'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper’e ait Bizim Tiyatro’da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen’le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.

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