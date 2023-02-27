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"Seni çok özledim baba"

Derya Şensoy, iki yıl önce vefat eden babası Ferhan Şensoy'u doğum gününde andı. Şensoy, "Seni çok özledim. Yoluma ışık olmaya devam et baba, seni çok seviyorum" mesajını paylaştı

Ekleme: 27.02.2023 - 09:20 Güncelleme: 27.02.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti. Kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden Şensoy'un ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM BABA"

Ferhan Şensoy'un Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derya Şensoy da babasını doğum gününde andı.

Babasıyla çekilen eski bir fotoğrafını paylaşan Şensoy, duygusal bir mesaj kaleme aldı. Derya Şensoy, gönderisinde, "26 Şubat 2021... 'Feruş’la sana sürpriz yapıp, Geriş’e gelmiştik. Doğum günün kutlu olsun baba. Seni çok özledim. Bütün adımlarımı, 'Babam olsa böyle yapardı’ diyerek attım. Attığım her adımın arkasında, senin gibi durdum. Her geçen gün daha çok ‘babası kılıklı’ oldum. İçten içe bununla gurur duydum. Yoluma ışık olmaya devam et baba, seni çok seviyorum" ifadelerini not düştü.

"SANA HİÇBİR ZAMAN DOYAMADIM"

Derya Şensoy, Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törende babasına yazdığı bir şiiri okumuştu. Şensoy, "Ben üniversitedeyken biz babamla uzun bir süre ayrı kalmıştık. Ayrı kıtalardaydık. Ona bir şiir yazıp, yollamıştım" diyerek, o dizeleri paylaşmıştı:

Zamanlardan bir zaman çıksa, gelse
Ben o gün izlemeye doysam seni
Haydi, diyelim dünya tersine dönse
Ve okumaya doysam seni
Hatta haftanın 8. günü
Aklına bile doyarım belki
Ama sana hiçbir zaman doyamam baba...

O da bana şöyle yazmıştı mektubunda;

Bir baba-kız aşkıdır
Aşar okyanusları, çok yunusları
Baba-kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı

Seni çok ama çok seviyorum.
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