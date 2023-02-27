Mert Yazıcıoğlu yeni aşka yelken açtı

Şu sıralar reyting rekorları kıran "Yalı Çapkını" dizisiyle gündemde olan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile 4 yıldır aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine noktayı koymuştu.Afra Saraçoğlu'nun adı ise "Yalı Çapkını" dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile anılmıştı.Saraçoğlu'nun ardından ve aşk acısını çabuk atlatan Mert Yazıcıoğlu, gönlünü yine oyuncu bir güzele kaptırdı. Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtı. 1 haftadır görüşen taze çiftin birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenildi. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı.