İrem Derici ve sevgilisi maça gitti

Yaptığı her açıklamasında yalnız olmaktan dert yanan İrem Derici., yeni bir aşka yelken açtı.Eski Survivor yarışmacısıyla aşk yaşadığı ortaya çıkan Derici, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşkını resmen ilan etmişti. Atakan Işıktutan ile köpeğinin fotoğrafını paylaşan popçu romantik bir paylaşıma imza atmıştı."Bugünlerde en büyük desteğim olduğun ve bu çocukla anlaşabilen tek insan sıfatını bileğinin hakkıyla aldığın için sana çok teşekkür ederim. Kalbin ve merhametin..."Taze aşıklar dün de Beşiktaş - Antalyaspor maçını izlemeye gitti. Tribünde sevgilisiyle çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Derici şunları yazdı:"Bir Galatasaray fanatiği olarak çok özel bir maça misafirim. Ağlamaktan helak oldum. 4:17 itibariyle. Beraberken o kadar güzeliz ki size anlatamam"