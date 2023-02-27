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Beyaz Gazete
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Emre Belözoğlu: Söylenecek bir şey yok!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Yeğeni ile alışveriş turuna çıkan 42 yaşındaki teknik adam, keyifsiz haliyle dikkat çekti.

Ekleme: 27.02.2023 - 01:05 Güncelleme: 27.02.2023 - 01:05 / Editör: Ozge Selin
Basın mensuplarının sorularını kabul etmeyen Emre Belözoğlu, asrın felaketini yaşayan ülkemiz için ve kayıplarımızdan dolayı bir hayli üzgün olduğunu söyledi.

"KAYIPLARIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜM"

Ünlü teknik adam, "Çok söylenecek bir şey yok. Keyfimiz yok maalesef. Kayıplarımız için çok üzgünüm. Hem kulüp, hem de bireysel olarak elimizden geldiği kadarını yapmaya çalışıyoruz" dedi.
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