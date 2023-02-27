  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 19,97 - 20,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Depremzede çiftin nikah şahidi oldu...

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle felaketi yaşadı. Ünlü isimler 11 ili etkileyen deprem bölgesine yardım götürmek için tek yürek oldu. Bölgeye giden oyuncu Aslı Tandoğan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında yayınladı. Herkesi duygulandıran paylaşımda Tandoğan, çadırda kalan bir çiftin nikah şahidi olduğunu yazdı.

Ekleme: 27.02.2023 - 00:58 Güncelleme: 27.02.2023 - 01:01 / Editör: Ozge Selin
Aslı Tandoğan, Kahramanmaraş'ta çadırda kalan depremzedeler için yardımda bulunmaya devam ediyor. Bölgede yaşadıklarını paylaşan oyuncuya kullanıcılardan teşekkür yorumları yağdı. UCİM koordinatörlüğünde Kahramanmaraş'a giden Tandoğan, hem depremzedelere ihtiyaçlarını ulaştırdı hem de depremzede çocuklara eğlenceli vakit geçirmelerinde yardımcı oldu.

Depremzede çiftin nikah şahidi oldu...

Kahramanmaraş'ta depremzede bir çift Ayşe ve Nevzat’ın nikah şahitliğini yaptığı anları paylaşan oyuncu duygu dolu anlar yaşadı, yaşattı.

Depremzede çiftin nikah şahidi oldu...

"O KADAR ÇOK DUYGUYU BİR ARADA YAŞADIM Kİ"

Tandoğan paylaşımına şu notu düştü:

O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki… Anlatmam mümkün değil! Çadır kentte kalan Ayşe ve Nevzat’ın (gelin tarafı) nikah şahidi oldum. Akıllı bıdık Ertuğrul’la puzzle yaptım. Canım ülkemin canım çocuklarıyla, anneleriyle sarıldım, dertleştim. Güzel yurdumun güzel insanları en güzel şeyleri hak ediyorlar. En kısa zamanda evlerine ve düzenlerine kavuşmaları dileğiyle.

Depremzede çiftin nikah şahidi oldu...

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ASLI TANDOĞAN İLE BİRLİKTE

Aslı Tandoğan, yaptığı paylaşımda erzak ve battaniye gibi ihtiyaçları depremzedelere götürürken görüldü. Oyuncuya, Seksenler dizisinde rol alan Ayşe Tolga ve Ayrılsak da Beraberiz dizisindeki Janset Paçal gibi isimler de eşlik etti.

Depremzede çiftin nikah şahidi oldu...

Aslı Tandoğan, on fotoğraf şeklinde yaptığı paylaşımına kendisiyle birlikte bölgede olan Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Bora Akkaş ile çektirdiği bir kareyi de ekledi.

Polis provokasyona izin vermedi: Kadıköy'de izinsiz toplanan TİP'lilere müdahale
Bakan Özer: Çocuklarımız prefabrik okulda eğitimlerini sürdürüyor
DP'li Yalçın Taze'den hadsiz sözler... Sırrı Süreyya Önder ağzıyla konuştu
MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! 'Deprem bölgelerine 90 ülkeden 11 bin 500 kişiye yakın arama kurtarma ekibi geldi'
MHP lideri Bahçeli'den Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki sloganlara tepki: Sorumsuzluk ve şuursuzluk
Bakan Soylu Osmaniye'de çalışmalar hakkında bilgi aldı...
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına yoğun ilgi: Başvuru sayısı 10 bine ulaştı
Asrın felaketinde 21'nci gün! Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi...
AFAD Başkanı Yunus Sezer: 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
CHP'den altılı koalisyonu karıştıracak hamle! Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi: Bir isim üzerinde anlaştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan 69 yaşında: Dünya liderlerinden doğum günü tebriği
Bakan Koca'dan hafif yaralı depremzedeler için 'tetanoz aşısı' uyarısı
Enerji sıkıntısı var mı? Deprem bölgesi ile ilgili kritik sorular yanıt buldu: Bakan Dönmez tek tek açıkladı
İsrail'de yer yerinden oynuyor: Sayı yüz bini aştı
Üçüncü kuşak bir sahhafın çarşıda görüp işittikleri
Seçim tarihi yaklaşıyor! YSK pazartesi günü deprem bölgelerine gidecek
Bakan Kurum paylaştı: Geçici barınma merkezlerinde tüm ihtiyaçlar düşünülüyor
Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: Apartman altındaki bu dükkanlar binaya zarar veriyor!
Kar suları heyelanlara neden oldu: 3 ev hasar gördü 1,5 metrelik yarıklar oluştu

Kar suları heyelanlara neden oldu: 3 ev hasar gördü 1,5 metrelik yarıklar oluştu

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Depremler sonrası keşfedildi: Bilim dünyası bunu konuşuyor! 'Dünya'nın gizli iç çekirdeği'

Depremler sonrası keşfedildi: Bilim dünyası bunu konuşuyor! 'Dünya'nın gizli iç çekirdeği'

Depremden sonra oluştu: Arazi sahibi etkisinden çıkamadı

Depremden sonra oluştu: Arazi sahibi etkisinden çıkamadı

Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor