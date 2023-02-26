Seksenlerden vefa seti

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen afetin ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen depremzedeler Darıca'da buluştu. Aileler ve çocukları önce hayvanat bahçesine daha sonra TRT'nin Seksenler dizisinin setini ziyaret ederek dizi oyuncuları ile birlikte unutulmaz anlar yaşadı. Fenomen yapımın oyuncuları Şoray Uzun, Hacı Ali Konuk, Bekçi Bekir, Butik Ali gibi isimler kendi elleriyle depremzede çocuklara yemek servisi yaparak fotoğraf çektirdiler.Yapımcı Birol Güven depremzede çocukların aileleriyle yemek yiyerek sohbet etti.Yapımcı Birol Güven, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "85 milyon depremzedeyiz... Deprem bölgesinden gelen misafirlerimizle Seksenler dizisinin Çınar Ağacı'na sığındık, yaralarımızı hep beraber sarıyoruz" ifadelerine yer verdi.