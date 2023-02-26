  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 19,97 - 20,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Seksenlerden vefa seti

Seksenler'in Darıca'daki platosu, depremzede ailelere kapılarını açtı. Ünlü oyuncuların çocuklara yemek ikram ettiği etkinlik afetzedelerin yüzünü güldürdü. Yapımcı Birol Güven, “Çınar Ağacı'nda yaralarımızı sarıyoruz” dedi.

Ekleme: 26.02.2023 - 09:47 Güncelleme: 26.02.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen afetin ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen depremzedeler Darıca'da buluştu. Aileler ve çocukları önce hayvanat bahçesine daha sonra TRT'nin Seksenler dizisinin setini ziyaret ederek dizi oyuncuları ile birlikte unutulmaz anlar yaşadı. Fenomen yapımın oyuncuları Şoray Uzun, Hacı Ali Konuk, Bekçi Bekir, Butik Ali gibi isimler kendi elleriyle depremzede çocuklara yemek servisi yaparak fotoğraf çektirdiler.

Yapımcı Birol Güven depremzede çocukların aileleriyle yemek yiyerek sohbet etti.

ÇINAR AĞACI'NA SIĞINDIK

Yapımcı Birol Güven, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "85 milyon depremzedeyiz... Deprem bölgesinden gelen misafirlerimizle Seksenler dizisinin Çınar Ağacı'na sığındık, yaralarımızı hep beraber sarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Seksenlerden vefa seti

Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: Apartman altındaki bu dükkanlar binaya zarar veriyor!
Sözleri dünya gündemine oturdu! Deprem bölgesine giden BM Temsilcisi Antakya'da gördüklerini tek bir kelimeyle anlattı
İstanbulluların hayatını riske attılar! İşte muhalefetin dönüşüm ihanetini gösteren harita
Halk TV yayınında bir skandal daha! Depremzede çocuğa yaşadığı travmalar hatırlatıldı!
Deprem desteklerinde son dakika | 350 milyar TL'ye çıkarıldı
Halk Tv'deki algı operasyonunu vatandaş böyle patlattı: 'CHP'li Adıyaman milletvekilini bölgede göremedik'
6'lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıldır altını çiziyor: Kentsel dönüşüm
İyi Parti'nin deprem üzerinden yapmaya çalıştığı algı başlamadan bitti
Burdur'da CHP'lilerin kentsel dönüşüme hayır dediği görüntüler ortaya çıktı
Bursa Nilüfer Barajı tamamen kurudu: İşte çarpıcı görüntüler! Vatandaşlara önemli çağrı
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
İsveç istihbaratından PKK/YPG itirafı! Kapı kapı dolaşıp haraç kesiyorlar...
Afet dönemlerine özel mevzuat değişikliği: Çok ağır cezalar geçerli olacak
Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...
AFAD'dan peş peşe son dakika Niğde depremi açıklaması: Kahramanmaraş ve Hatay depremi mi tetikledi?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: 261 terörist etkisiz, 302 KM'lik alanda hakimiyet kuruldu
Konya'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Hasar ödemeyenin lisansı iptal!
Kar suları heyelanlara neden oldu: 3 ev hasar gördü 1,5 metrelik yarıklar oluştu

Kar suları heyelanlara neden oldu: 3 ev hasar gördü 1,5 metrelik yarıklar oluştu

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Depremler sonrası keşfedildi: Bilim dünyası bunu konuşuyor! 'Dünya'nın gizli iç çekirdeği'

Depremler sonrası keşfedildi: Bilim dünyası bunu konuşuyor! 'Dünya'nın gizli iç çekirdeği'

Depremden sonra oluştu: Arazi sahibi etkisinden çıkamadı

Depremden sonra oluştu: Arazi sahibi etkisinden çıkamadı

Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor