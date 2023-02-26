Müfit Can Saçıntı acı haberle yıkıldı!

Mandıra Filozofu isimli filminde canlandırdığı Mustafa Ali karakteri ile ünlenen Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı hayatını kaybetti.Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın annesi bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı.Güzide Saçıntı uzun süredir tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Saçıntı ailesinden yapılan açıklamada, Güzide Saçıntı'nın cenazesinin Kartal Cemevinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.