Hakan Altun'dan depremzedelere destek
Hakan Altun ailesiyle birlikte depremzedeler için seferber oldu. Ünlü şarkıcı, tüm sevenlerini de 'Bir Yuva Bir Kira' ve 'Evim Yuvan Olsun' kampanyalarına destek olmaya davet etti. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Altun, "Siz de bir aileye destek olabilirsiniz” dedi.
Hakan Altun, 5 depremzede aileyi misafir edeceğini açıkladı. Altun, “Gerçekten çok zor bir acı bu. Siirtli bir anne babanın evladı olarak, kız kardeşim ve annemle beraber 5 aileyi 5 tane eşyalı evde 1 yıl boyunca misafir etmek istiyoruz. Dayanışmaya ve yardımlaşmaya emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Acılar hepimizin acısı, yaralar hepimizin yarası. Ama zaman yaralarımızı sarma vakti. Siz de bir aileye destek olabilirsiniz” dedi.