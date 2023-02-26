Hakan Altun'dan depremzedelere destek

Hakan Altun ailesiyle birlikte depremzedeler için seferber oldu. Ünlü şarkıcı, tüm sevenlerini de 'Bir Yuva Bir Kira' ve 'Evim Yuvan Olsun' kampanyalarına destek olmaya davet etti. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Altun, "Siz de bir aileye destek olabilirsiniz” dedi.