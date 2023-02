Depremzede çocuklara umut olacak

Ünlü müzisyen ve şarkıcı Fettah Can, depremzede çocuklara umut olacak. Fettah Can, konserlerinden elde ettiği gelirleri, depremzede çocukların yararı için harcayacak.

Şarkıcı Fettah Can, 11 ilimizi etkileyen ve 40 binin üzerinde vatandaşımızın vefat ettiği Asrın Felaketi sonrası kolları sıvayan ünlü isimlerden oldu. Depremzede çocuklara umut olacağını açıklayan Fettah Can, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Ağır bir felaket yaşadık. Oradaki illerimizin, insanımızın ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız. Sahnelerimden elde ettiğim gelirler doğrultusunda deprem bölgesindeki çocuklarımızın hayata geri dönmelerini sağlamak istiyorum."