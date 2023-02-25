Özge Borak kötü haberi verdi!

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kötü haberi duyurdu. Özge Borak, babaannesi Neriman Borak'ın üç gündür yoğun bakımda olduğunu ve dün entübe edildiğini açıkladı. Borak, "Babaannem üç gündür yoğun bakımda ve dün entübe edildi. Eş, dost, arkadaş, akraba araya ve soran herkese hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun var olun. Ailece biz de bekliyoruz, eksik olmayın" dedi.

Ünlü oyuncu Özge Borak, babaannesi Neriman Borak'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı. Babaannesinin üç gündür yoğun bakımda olduğunu ifade eden oyuncu Özge Borak, Neriman Borak'ın dün entübe edildiğini duyurdu.



Özge Borak, "Babaannem üç gündür yoğun bakımda ve dün entübe edildi. Eş, dost, arkadaş, akraba araya ve soran herkese hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun var olun. Ailece biz de bekliyoruz, eksik olmayın" dedi.



ÖZGE BORAK KİMDİR?



Özge Borak, 14 Şubat 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat hayatına henüz 8 yaşındayken kazandığı Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'nde başlayan Borak'ın babası, kendisi gibi tiyatrocu olan İstanbul Devlet Opera ve Balesi başkoreografı Selçuk Borak'tır. Kardeşi Selim Borak İDOB'un baş dansçılarındandır.



Borak genç yaşta başladığı tiyatrodan eğitim hayatı boyunca kopmadı ve de İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Aralarında Nazım Hikmet'in unutulmaz eseri Memleketimden İnsan Manzaraları ve Turgut Özakman'ın uyarlaması Sarıpınar: 1914'ün de bulunduğu pek çok başarılı tiyatro eserinde rol aldıktan sonra 2003 yılında Kara Gün adlı yapımla sinema dünyasına adım attı.



Başarılı oyuncunun adını duyurduğu ilk yapım, 2003-2004 yılları arasında rol aldığı Sultan Makamı oldu. Bu diziyi 2005-2007 yılları arasında rol aldığı Ihlamurlar Altında ve 2007-2009 yılları arasında kadrosunda bulunduğu Eşref Saati takip etti. Başarılı oyuncunun rol aldığı son tv yapımı ise Küçük Kadınlar oldu.

