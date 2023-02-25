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Moral gecesinde havuza düştü!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde depremzedelere moral gecesinde sahneye doğru yürürken ayağı zemine takılan türkücü Mustafa Keser, dengesini kaybedip, sırt üstü havuza düştü. Geceye katılanların havuzdan çıkardığı usta sanatçı, kuliste üzerini değiştirdikten sonra yeniden sahneye çıktı.

Ekleme: 25.02.2023 - 22:36 Güncelleme: 25.02.2023 - 22:42 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın'ın Kuşadası'na getirilen deprem mağdurları için Kadınlar Denizi'ndeki otelde, 24 Şubat'ta, Kuşadası Gönüllüsü Genç Esnaf ve İş İnsanları Derneği (KUGEİD) tarafından türkücü Mustafa Keser'in de katılımıyla moral gecesi düzenlendi.

Gecede bir süre afetzede çocuklarla ilgilendikten sonra sahneye doğru yürüyen Keser, ayağının zemine takılması sonucu dengesini kaybedip, sırt üstü otelin havuza düştü. Bu sırada bir genç, sanatçıyı kurtarmak amacıyla suya atladı. Geceye katılanların havuzdan çıkardığı Keser, kulise gidip üzerini değiştirdikten sonra tekrar sahneye geldi.

Moral gecesinde havuza düştü!

'GÖNÜL İSTERDİ Kİ MUSİKİMİZLE SİZİN KARŞINIZA ÇIKAYIM'

Deprem mağdurlarına moral veren Mustafa Keser, 'Allah yardımcınız olsun. Ben Elazığlıyım, 'Bizim oralarda varını veren utanmaz' derler. Varını verene ne mutlu. Bütün ülkemizin olduğu gibi ben de sizin yanınızda olmak için buradayım. Gönül isterdi ki musikimizle sizin karşınıza çıkayım. İnşallah yaralarımızı sardıktan sonra yeniden birlikte oluruz' dedi.

'BU DEPREMLERDEN DERS ALMAK GEREKİR'

Ünlü türkücü, “Allah kimseye yaşatmasın. Acınızı biliyoruz biz de zamanında Elazığ'da depremler yaşadık. Bu depremlerden ders almak ve işimizi daha düzgün yapmak gerekir. Bundan da ders almazsak yuh olsun bize' diyerek, depremzedelerle gece boyunca sohbet etti.

Moral gecesinde havuza düştü!
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