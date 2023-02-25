6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, saat 13.24'te ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu. 20 Şubat'ta ise Hatay, 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sallandı.Yaşanan felaketin ilk günlerinde depremzedeler için kolları sıvayarak AFAD ile koordineli olarak bölgeye yardım TIR'ı gönderen ünlü isimlerden Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.Sözlerine, "Saat şu an 6.20. Şimdi size biraz içimi dökeceğim... Ben sabahlara kadar uyumuyorum. Olur da deprem olursa hemen anlayayım ve çevremdeki herkesi hemen uyandırayım diye" şeklinde başlayan ünlü isim, şöyle devam etti:"Devamlı sallanıyormuş gibi hissediyorum, gözüm hep etrafımdaki objelerde. Sonra anlıyorum ki sallanan benim. Yani kalbim çok hızlı atıyor ve bu çok sık oluyor. Çünkü bu süreç bende var olan ve çok mücadele ettiğim anksiyetemi tetikledi. Bununla ilgili bir uzman desteği de alıyorum."