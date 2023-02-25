  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 19,97 - 20,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Devamlı sallanıyormuş gibi hissediyorum

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle arttı. 20 Şubat'ta ise Hatay iki depremle sallandı. Felaketlerin ilk gününden beri depremzedelere destek olan Yasemin Sakallıoğlu, son olarak yaşananlara ilgili hislerini paylaşarak; takipçileriyle dertleşti.

Ekleme: 25.02.2023 - 10:25 Güncelleme: 25.02.2023 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, saat 13.24'te ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu. 20 Şubat'ta ise Hatay, 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sallandı.

Yaşanan felaketin ilk günlerinde depremzedeler için kolları sıvayarak AFAD ile koordineli olarak bölgeye yardım TIR'ı gönderen ünlü isimlerden Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

"İÇİMİ DÖKECEĞİM"

Sözlerine, "Saat şu an 6.20. Şimdi size biraz içimi dökeceğim... Ben sabahlara kadar uyumuyorum. Olur da deprem olursa hemen anlayayım ve çevremdeki herkesi hemen uyandırayım diye" şeklinde başlayan ünlü isim, şöyle devam etti:

"Devamlı sallanıyormuş gibi hissediyorum, gözüm hep etrafımdaki objelerde. Sonra anlıyorum ki sallanan benim. Yani kalbim çok hızlı atıyor ve bu çok sık oluyor. Çünkü bu süreç bende var olan ve çok mücadele ettiğim anksiyetemi tetikledi. Bununla ilgili bir uzman desteği de alıyorum."

Devamlı sallanıyormuş gibi hissediyorum

Hasar ödemeyenin lisansı iptal!
Rende Sitesi sahibi tutuklandı: Kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu
Ümit Özdağ'ın yardımcısı istifa etti!
Bakan Dönmez: Depremden etkilenen illerde hasarsız bölgelerin tamamında gaz arzı sağlandı
Asrın felaketinde 19'uncu gün: Can kaybı 44 bin 218'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istiyoruz
93 okul ve kurumla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İstanbul Valiliği'ne yazı
Ukrayna'daki savaşın yıl dönümünde ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Bakan Kirişci Şanlıurfa'da duyurdu: 1.5 milyar liralık hayvan yemi desteğinde bulunacağız
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! 'Savaşın, Ukrayna'nın egemenliğinin tesisiyle bitmesi için her türlü çabayı sürdüreceğiz'
CHP'li yöneticiden sitem: Adalar'da 15 yıldır iktidarız ama bir binayı yıkıp yenileyememişiz
Bakan Yanık Kocaeli’nde depremzedeleri ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Katar'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı
Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar...
6’lı masada kılıçlar çekildi! Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler: 'Bu masa noter görevi görmeyecek'
BDDK'dan FLAŞ konut kredisi kararı! 5 milyon TL'ye yükseltti
Almanya'da skandal duyuru! 'Tarihi geçmiş ürünleri depremzedelere gönderin'
Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü
Savaş çanları çalıyor! ABD'den tehlikeli hamle! Son yılların en yüksek seviyesine çıkaracak!
Bakan Kurum: hem konut hem de geçici iş yerleri yapacağız
Merakla beklenen iPhone 15'in görüntüleri sızdı: Şarj ömrü şaşırtacak

Merakla beklenen iPhone 15'in görüntüleri sızdı: Şarj ömrü şaşırtacak

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Adım adım normalleşme: Yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

Adım adım normalleşme: Yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

Tıp öğrencisi Merve'den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...

Tıp öğrencisi Merve'den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor

Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar sıklaştı

Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar sıklaştı