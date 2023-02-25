Ayfer'in hayalini gerçekleştirdi

Kahramanmaraş’ta depremin 99’uncu saatinde enkaz altından sağ çıkarılan Ayfer, arama kurtarma ekiplerinden Zeynep Bastık şarkısını istemişti. Açıklama yapan sanatçı ise “Ayfer’e ve kız kardeşine ulaştık. En kısa sürede bir araya geleceğiz" demişti. Ünlü şarkıcı, hayranı Ayfer’le görüştü.

Ayfer (15), 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin 99’uncu saatinde, 13 yaşındaki kardeşi Fatma ise depremin 101’inci saatinde enkaz altından çıkarılmıştı. Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'ndeki enkazda kurtarma çalışmaları 10 saat sürmüştü.



Ayfer’in ilk isteği, Zeynep Bastık’ın ‘Gül Beyaz Gül’ şarkısı olmuştu. Antalya Büyükşehir itfaiye ekibi, genç kızın istediğini geri çevirmemiş ve cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletmişti.



“EĞİTİM HAYATLARI BOYUNCA YANLARINDA OLACAĞIM”



Zeynep Bastık, Ayfer'in duygu yüklü görüntülerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, depremin beşinci gününde gerçekleşen mucize kurtuluşunun ardından şu ifadeleri kullanmıştı:



"Ayfer’e ve kız kardeşine ulaştık. Ailesini, yakınlarını kaybettiğini öğrendik. Çok, çok üzgünüm. En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer’le. Şarkı, konser ne isterse… Kız kardeşiyle eğitim hayatları boyunca maddi manevi yanlarında olacağıma da söz veriyorum. Ayfer sayende tarifsiz duygular içindeyim. Sana ve kardeşine sarılmak için gün sayacağım."



