Zeynep Bastık, Ayfer'in hayalini gerçekleştirdi...

Ayfer (15), 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin 99'uncu saatinde, 13 yaşındaki kardeşi Fatma ise depremin 101'inci saatinde enkaz altından çıkarılmıştı. Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'ndeki enkazda kurtarma çalışmaları 10 saat sürmüştü.Ayfer'in ilk isteği, Zeynep Bastık'ın ‘Gül Beyaz Gül' şarkısı olmuştu. Antalya Büyükşehir itfaiye ekibi, genç kızın istediğini geri çevirmemiş ve cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletmişti.“EĞİTİM HAYATLARI BOYUNCA YANLARINDA OLACAĞIM”Zeynep Bastık, Ayfer'in duygu yüklü görüntülerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, depremin beşinci gününde gerçekleşen mucize kurtuluşunun ardından şu ifadeleri kullanmıştı:Ayfer'e ve kız kardeşine ulaştık. Ailesini, yakınlarını kaybettiğini öğrendik. Çok, çok üzgünüm. En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer'le. Şarkı, konser ne isterse… Kız kardeşiyle eğitim hayatları boyunca maddi manevi yanlarında olacağıma da söz veriyorum. Ayfer sayende tarifsiz duygular içindeyim. Sana ve kardeşine sarılmak için gün sayacağım.AYFER İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜBastık, hastanede tedavisi süren Ayfer'le telefonla görüntülü görüşme de yaptı. Duygusal anların yaşadığı görüşmede şarkıcı, Ayfer'e moral vermeye çalıştı.