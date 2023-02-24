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Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafı yürek yaktı!

Yemek tarifi videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, depreme Hatay'da halasının evinde yakalanmıştı. Enkaz altında kalan fenomenden felaketin 12'nci gününde acı haber gelmiş, kız kardeşi Melek Nur'la cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Vefat haberi, Duymaz için günlerce umutlu bekleyişlerini sürdüren ailesi ve sevenlerini kahretmişti. Tarifsiz bir acı yaşayan kardeşi Burak Duymaz, Taha'nın çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Ekleme: 24.02.2023 - 01:09 Güncelleme: 24.02.2023 - 01:12 / Editör: Ozge Selin
Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan, beş metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri, sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Taha Duymaz, 6 Şubat depreminden bir hafta önce geldiği kent merkezinde, ziyaretine gittiği halası Hülya Demiralp’in (45) evinde depreme yakalanmıştı.

Akevleri Mahallesi Saray Apartmanı’nda bulunan ev yıkılmış, Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz, halası Hülya ve eniştesi Cuma Demiralp (47) enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarında, 17 Şubat Cuma günü Taha Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

"BU SON PAYLAŞIMIM"

Deprem felaketinin ilk gününden itibaren Taha'dan gelecek iyi haberi bekleyen abla Semiha Duymaz, "Kaybımız büyük. Ailem ve ben bu süreçte yanımızda olan, olmak isteyip olmayan, telefonla ve sosyal medya aracılığıyla yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Özellikle belirtmek isterim ki Instagram hesabımı kapatıyorum. Bu son paylaşımım olacak. Buradan sonra paylaşılan hiçbir şey beni ve ailemi temsil etmiyor. Herkesten Allah razı olsun. Allah bizlere ve sevenlerine sabır versin" mesajını yazmıştı.

ENKAZDAN ÇIKAN EŞYALARI KAHRETTİ

Kucağında kardeşinin enkazdan çıkan eşyaları ile çekilen fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Semiha Duymaz, "Dilerim Allah'tan bu acıyı kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullanmıştı.

"NURLAR İÇİNDE UYUYUN"

Afetin 12'nci gününde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ın mevlidinden görüntü yayınlayan kardeşi Burak Duymaz, daha sonra "Nurlar içinde uyuyun" mesajı ile Taha ve Melek'in mezarını paylaşmıştı.

TAHA'NIN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Zor günler geçiren Burak Duymaz, sosyal medyada son olarak kardeşleri Taha ve Melek Nur'un çocukluk fotoğrafları ile mutlu günlerinden bir videoya yer verdi.

Vefat haberiyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Taha'nın çocukluk fotoğrafı herkesi duygulandırdı.

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