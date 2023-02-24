  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 19,97 - 20,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rüştü Köknar Tezay hayatını kaybetti

Dizi sektörünün tanınmış isimlerinden Rüştü Köknar Tezay, 55 yaşında yaşama veda etti. Ünlü isimler, bir süredir kanserle mücadele ettiği bilinen Tezay'ın vefatının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla arkadaşlarını andı. Tezay'ın cenaze namazı, Fenerbahçe Camii'nde kılındı. Birçok ünlü isim Tezay’ın son yolculuğuna uğurlamak için Fenerbahçe Camii’ne koştu.

Ekleme: 24.02.2023 - 22:18 Güncelleme: 24.02.2023 - 22:21 / Editör: Ozge Selin
Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Leyla Tanlar, Bige Önal ve Tolga Sarıtaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakın arkadaş olan Köknar Tezay'ın ölüm haberi, arkadaşlarını yasa boğdu.

'GÜLE GÜLE KÖKNAR'

Ünlü oyuncu Engin Akyürek, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir paylaşıp yapıp; dostuna veda ederek, 'Güle güle Köknar...' mesajını yazdı.

Rüştü Köknar Tezay hayatını kaybetti

'HAYATIMDAN HARİKA BİR ADAM GEÇTİ'

Toprak Sağlam ise Köknar Tezay ile çekilen bir karesini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

Bu seninle son fotoğrafımız... Hep kalsın burada. Seni hep çok seveceğim. Artık hayat boyu ağrıyacak kalbim, geçmez bu. Ama varlığını hep yanı başımda hissedeceğim. Hep videolarımızı izleyip güleceğim, çünkü sen benim gülüşümü çok seversin. Hayatımdan harika bir adam geçti. Köknar... 23.02.2023.

Rüştü Köknar Tezay hayatını kaybetti

'İYİ Kİ VARSIN'

Tolga Sarıtaş da arkadaşını unutmayarak, 'Canım Köknar'ım... İyi ki varsın, hep varsın' diye yazdı.

Rüştü Köknar Tezay hayatını kaybetti

FENERBAHÇE CAMİİ'İNDE CENAZE NAMAZI KILINDI

İki aydır kanser tedavisi gören ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Rüştü Köknar Tezay için Fenerbahçe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Birçok ünlü isim Tezay'ın son yolculuğuna uğurlamak için Fenerbahçe Camii'ne koştu.

Cenazeye Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk, Binnur Kaya, Bige Önal, Melis Birkan, Özgür Çevik, Sarp Akkaya gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.
Rende Sitesi sahibi tutuklandı: Kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu
Ümit Özdağ'ın yardımcısı istifa etti!
Bakan Dönmez: Depremden etkilenen illerde hasarsız bölgelerin tamamında gaz arzı sağlandı
Asrın felaketinde 19'uncu gün: Can kaybı 44 bin 218'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istiyoruz
93 okul ve kurumla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İstanbul Valiliği'ne yazı
Ukrayna'daki savaşın yıl dönümünde ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Bakan Kirişci Şanlıurfa'da duyurdu: 1.5 milyar liralık hayvan yemi desteğinde bulunacağız
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! 'Savaşın, Ukrayna'nın egemenliğinin tesisiyle bitmesi için her türlü çabayı sürdüreceğiz'
CHP'li yöneticiden sitem: Adalar'da 15 yıldır iktidarız ama bir binayı yıkıp yenileyememişiz
Bakan Yanık Kocaeli’nde depremzedeleri ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Katar'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı
Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar...
6’lı masada kılıçlar çekildi! Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler: 'Bu masa noter görevi görmeyecek'
BDDK'dan FLAŞ konut kredisi kararı! 5 milyon TL'ye yükseltti
Almanya'da skandal duyuru! 'Tarihi geçmiş ürünleri depremzedelere gönderin'
Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü
Savaş çanları çalıyor! ABD'den tehlikeli hamle! Son yılların en yüksek seviyesine çıkaracak!
Bakan Kurum: hem konut hem de geçici iş yerleri yapacağız
6'lı masada İmamoğlu krizi! Akşener CHP'ye sert çıktı: Gerizekalılık...
Merakla beklenen iPhone 15'in görüntüleri sızdı: Şarj ömrü şaşırtacak

Merakla beklenen iPhone 15'in görüntüleri sızdı: Şarj ömrü şaşırtacak

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Adım adım normalleşme: Yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

Adım adım normalleşme: Yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

Tıp öğrencisi Merve'den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...

Tıp öğrencisi Merve'den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor

Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar sıklaştı

Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar sıklaştı