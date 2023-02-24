Rüştü Köknar Tezay hayatını kaybetti

Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Leyla Tanlar, Bige Önal ve Tolga Sarıtaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakın arkadaş olan Köknar Tezay'ın ölüm haberi, arkadaşlarını yasa boğdu.'GÜLE GÜLE KÖKNAR'Ünlü oyuncu Engin Akyürek, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir paylaşıp yapıp; dostuna veda ederek, 'Güle güle Köknar...' mesajını yazdı.'HAYATIMDAN HARİKA BİR ADAM GEÇTİ'Toprak Sağlam ise Köknar Tezay ile çekilen bir karesini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:Bu seninle son fotoğrafımız... Hep kalsın burada. Seni hep çok seveceğim. Artık hayat boyu ağrıyacak kalbim, geçmez bu. Ama varlığını hep yanı başımda hissedeceğim. Hep videolarımızı izleyip güleceğim, çünkü sen benim gülüşümü çok seversin. Hayatımdan harika bir adam geçti. Köknar... 23.02.2023.'İYİ Kİ VARSIN'Tolga Sarıtaş da arkadaşını unutmayarak, 'Canım Köknar'ım... İyi ki varsın, hep varsın' diye yazdı.FENERBAHÇE CAMİİ'İNDE CENAZE NAMAZI KILINDIİki aydır kanser tedavisi gören ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Rüştü Köknar Tezay için Fenerbahçe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Birçok ünlü isim Tezay'ın son yolculuğuna uğurlamak için Fenerbahçe Camii'ne koştu.Cenazeye Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk, Binnur Kaya, Bige Önal, Melis Birkan, Özgür Çevik, Sarp Akkaya gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.