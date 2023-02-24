Oyuncular Sendikası'ndan Vahide Perçin açıklaması...

Oyuncular Sendikası, Vahide Perçin adına açılan sahte sosyal medya hesabı için uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Başkanımız Vahide Perçin’in hiçbir mecrada sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. Konu hakkında ivedilikle yasal yollara başvurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Vahide Perçin adına sahte hesap açılarak, para toplandığı uyarısı yapıldı. Sosyal medya kullanıcılarına, 'Söz konusu hesaptan gelen mesajlara itibar etmeyin' denildi.'YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK'Sendikanın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Sendikamızın genel başkanı Vahide Perçin adına para toplanmak amacıyla sahte bir twitter hesabı açılmış olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Başkanımız Vahide Perçin'in hiçbir mecrada sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. Vahide Perçin twitter hesabı üzerinden gönderilen mesajlara ve atılan twitlere lütfen itibar etmeyiniz. Ayrıca konu hakkında ivedilikle yasal yollara başvurulacaktır.