6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay, 20 Şubat akşamı iki depremle daha sarsıldı.Yaşanan felaket sonrası tüm Türkiye tek yürek olurken, bir destek mesajı da ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'dan geldi.'DERS ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ'Sosyal medya hesabından bir yazı yayınlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:Ders çıkarmak zorundayız. Unutmamak zorundayız. Önlem almak zorundayız. En önemlisi, bir an önce bu travmayı atlatıp eskisinden daha çok çalışmalıyız; zira memleketin sarılacak çok yarası var...'SENİNLE GURUR DUYUYORUZ'Ünlü ismin kısa sürede binlerce beğeni alan bu paylaşımına; 'Seviyorum seni güzel yürekli insan', 'Seninle gurur duyuyoruz' ve 'Nasıl unutulur ki bu felaket ve travma' gibi yorumlar yazıldı.