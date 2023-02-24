Emina Jahovic’in 25 milyonluk deprem hazırlığı

2018'de Mustafa Sandal'dan boşanan ve 2020'den beri Ulus'ta o dönem 15 milyon TL'ye alınan bir dairede oturan Sırp şarkıcı Emina Jahovic de harekete geçti

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 11 ili vuran deprem felaketinin ardından uzmanların "İstanbul'da beklenen büyük deprem her an olabilir" uyarıları üzerine Ulus'ta yaşayan Emina Jahovic de ev değiştirme kararı aldı.



Hemen müstakil ev arayışına başlayan Jahovic, rotasını Kemerburgaz ve Zekeriyaköy'e çevirdi.



25 milyon TL'yi gözden çıkardı



Depremden çok korkan Jahovic, 25 milyon TL'lik villa için parasını gözden çıkardı ama önüne bir engel çıktı.



2040 yılına kadar oturma hakkı



Kütük evi aldığı takdirde tapuya değil sadece 2040 yılına kadar devam eden intifa hakkına sahip olacağını duyan Emina Jahovic, başka villalara bakma kararı aldı.