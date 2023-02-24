Berfu Yenenler: Kırılmaz sanıyordum kendimi...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı gün Elbistan ilçesinde 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Dokuz saat arayla meydana gelen şiddetli depremler, Kahramanmaraş'ın yanı sıra 11 ilimizde da büyük yıkıma neden oldu.Ardından Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sallandı. Bu depremler de birçok çevre ilde hissedildi.İLK GÜNDEN BERİ YARDIM ÇAĞRISI YAPIYORTüm ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından ünlü isimler tek yürek olarak afet bölgesine bağış yaparken, depremin ilk günlerinden beri yardım çağırısında bulunan ve bölgeye giderek çocuklara oyuncak dağıtan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.TAKİPÇİSİNİN MESAJINI PAYLAŞTITakipçisinden gelen, "Bir depremzede olarak yazıyorum. Eve döndükten sonra çocuklarına daha başka sarıldığına o kadar çok eminim ki... Zaten çok iyi yürekli bir annesin ama bu kez başka sarılıp şükür etmişsinizdir demek istedim" mesajını yayınlayan Yenenler, bu mesaja bir de cevap verdi."ARTIK ESKİSİ GİBİ OLMAM MÜMKÜN DEĞİL"Çocukları Kuzey ve Mete'nin fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:Hayatımda, kendimde, kafamda çok şey değişti. Artık eskisi gibi olmam mümkün değil, normalim neyse onu da olmam mümkün değil. Çok söz var anlatacak, söyleyecek çok şey var ama kelimelerim yetmiyor... Ama kırılmaz ve dimdik sanıyordum kendimi, bayağı iyi kırılmışım...