Acun Ilıcalı deprem bölgesinde...

'MasterChef Türkiye' jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, deprem bölgesini ziyaret eden yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile fotoğraf paylaşarak, desteği nedeniyle ünlü televizyoncuya teşekkür etti.

Sunuculuğunu yaptığı 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına 5 milyon TL bağış yapan Acun Ilıcalı, afet bölgesinde MasterChef Türkiye ekibinin yemek dağıttığı alanı ziyaret ederek, depremzedelere moral verdi."HER ŞEYİMİZLE İLGİLENDİ"Şef Mehmet Yalçınkaya, o anları takipçileriyle paylaşarak, "Deprem bölgesinde olduğumuz sürece Acun Ilıcalı her şeyimizle ilgilendi. Bugün de ziyaretimize geldi" ifadelerini kullandı.Yalçınkaya'nın paylaşımında; depremzedelere yemek yapan ekipte bulunan MasterChef Türkiye eski yarışmacılardan Şeyma Müjdeci, Burak Kaya, Tahsin Küçük, Serhat Doğaramacı ve Sergen Özen de yer aldı.