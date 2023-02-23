Yaptığı paylaşım gündem oldu

40 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından yaralarını sarmak için ünlü isimler de maddi ve manevi destek verdi.Bu zor günlerde depremzedelere yardım etmek için sefer olan ünlü isimlerden şarkıcı Kıraç, sosyal medya hesabından attığı son tweet'le gündem oldu.Kıraç, depremlerle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında "Merhamet et yüce Tanrım" dedi. Gelen eleştiriler üzerine "Tanrı’ya düşman ne çok insan var! Hem de bunca acının içinde…" diyen Kıraç, yorum ve tartışmaların devam etmesi üzerine şu paylaşımı yaptı;“Lale der ki behey Tanrı Benim boynum neden eğri” AşıkKendinize gelin artık lütfen! Uzatmayın bu konuyu en azından şimdilik. Herkesin derdi başından aşkın. Biz Allah da deriz Tanrı da, Hak da deriz Çalap da."