Eşi ameliyat oldu

Oyuncu Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş ameliyat oldu. Bensu Soral, eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Oyuncu Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş ameliyat oldu. İstanbul Maslak'taki özel bir hastanede ameliyat olan Hakan Baş hakkında, eşi Bensu Soral bir açıklama yaptı. Maske kullanımına dikkat edişi ile dikkat çeken Bensu Soral, magazin gazetecilerinin sorularını cevapladı.



Ünlü oyuncu, "Hakan'ın küçük bir operasyonu vardı. Onun için birkaç gündür buradayız ama önemli bir şey yok" açıklamasında bulundu.



"İSTİYORUZ AMA KISMET..."



Soral, 2018 yılında Hakan Baş ile evlenmişti. Ünlü oyuncuya, 'çocuk' sahibi olmak isteyip istemedikleri sorulmuştu. Soral bu soruya, "İstiyoruz ama kısmet..." cevabını vermişti.