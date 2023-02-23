Depremzede aileye büyük jest!

Ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedeler için kolları sıvayan isimlerden biri olan şarkıcı Mustafa Ceceli, Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmuştu. Ünlü isim, son olarak depremzede bir aile için yaptığı jestle adından söz ettirdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Hatay'daki depremler, birçok çevre ili de şiddetli bir şekilde etkiledi.



ÜNLÜ İSİMLER HAREKETE GEÇTİ



Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaketler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de şarkıcı Mustafa Ceceli oldu.



200 BİN TL BAĞIŞ YAPTI



Haluk Levent'in açıkladığı üzere daha önce Ahbap Derneği'ne 200 bin TL bağışta bulunan Ceceli, şimdi de depremzede bir aileye yaptığı jestle gündeme geldi.



PİYANOYU SATIN ALDI



Bir ailenin piyanolarını sattığını öğrenen şarkıcı, piyanoyu 21 bin TL'ye satın aldı. Daha sonra da satın aldığı piyanoyu, aynı depremzede aileye hediye etti.



Ünlü ismin bu jesti, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir edildi.