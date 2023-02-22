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Beyaz Gazete
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"Uyuyamamaktan hasta olacağım"

2 çocuk annesi Burcu Kara, yaşanan korkunç depremler sonrası şu anki ruh durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

Ekleme: 22.02.2023 - 09:33 Güncelleme: 22.02.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ili etkiledi. 7.7 ve 7.6'lık 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler nedeniyle binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Enkaz arama çalışmalarının hala devam ettiği afet bölgesinde geçtiğimiz akşam Hatay'da iki deprem daha yaşandı.

Yaşanan depremlerin ardından ünlü oyuncu Burcu Kara, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. İkinci bebeğini yeni dünyaya getiren Kara, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Kendimi bencil gibi hissediyorum"

"İki haftayı geçti bu acıya yakalanalı. Dün gece üstüne yeni bir acı daha eklendi. Daha da kötü olacağını bile bile insan uzak duramıyor izlemekten, dinlemekten ve okumaktan... Bu kadar ağlayıp, uyuyamamaktan hasta olacağım diye korkuyorum artık. O da kendim için değil, bebek ve Ali için... Ama bir saat bakmasam vicdan yapıyorum, dayanamıyorum. Sanki orada olup bir şeylere faydam olurmuş gibi geliyor. Bakmasam kendimi bencil, taş kalpli hissediyorum.

"Toprak bana iyi geldi"

Hafta sonu çiçek aldık bize iyi gelsin diye. Sabah onları diktim, konuştum ve sevdim. Sonra fark ettim ki toprakta başka şeyler görüyorum. Yani bana en iyi gelen şey, toprağa dokunmak bile gözümün önündekileri, aklımdakileri unutturamıyor bir anlık da olsa. İşimiz çok zor. Hepimiz bu acıyı farklı şekillerde yaşıyoruz. Devir de çok kötü. Kötülerin, yalancıların ve fırsatçıların arasında, insanlar acısını bile yaşayamıyor. Allah güzel kalpli ve vicdanlı olan herkesin yardımcısı olsun. Hepimize şifa ve akıl, fikir versin."
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