  • USD: 18,85 - 18,88
  • EURO: 20,06 - 20,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tuba Ünsal takipçilerine seslendi

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan ünlü model ve oyuncu Tuba Ünsal, sokak hayvanları için de sık sık duyuru yapıyor. Hem deprem bölgesinde, hem de diğer yerlerde zor durumda olan hayvanlar için takipçilerine seslenen Ünsal'dan bir paylaşım daha geldi.

Ekleme: 22.02.2023 - 09:36 Güncelleme: 22.02.2023 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Hatay'daki depremler, birçok çevre ili de şiddetli bir şekilde etkiledi.

Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaketler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de, model ve oyuncu Tuba Ünsal oldu.

YUVA ARAYAN KÖPEKLER İÇİN DUYURU YAPTI

Depremzedeler haricinde sokak hayvanları için de sık sık yardım çağrısında bulunan Ünsal, son olarak yuva aranan iki köpeğin videosunu paylaşarak, takipçilerine seslendi.

"ARTIK SİSTEMİ SÖYLEMEME GEREK YOK"

Ünlü isim, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda; "Artık sistemi söylememe gerek yok. Sahiplenilen canların bir yıllık mama ve hastane masrafları bende. Hadi, yaparız bu tatlışa da güzel bir yuva" ifadelerini kullandı.

Daha önce de hem deprem bölgesinde, hem de diğer yerlerde yuva arayan hayvanlar için duyuru yapan Tuba Ünsal, bir kez daha takipçilerinin takdirini topladı.

"KEŞKE FAZLASINI YAPABİLSEYDİM"

Öte yandan 41 yaşındaki model, deprem felaketinin 12'nci gününde cansız bedenine ulaşılan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz için yaptığı bir paylaşımla da adından söz ettirmişti.

Ünsal, Duymaz'ın fotoğrafını paylaşarak, "Ah güzel kardeşim. keşke sete geldiğinde fotoğraf çekilmekten daha fazlasını yapabilseydim. Keşke. Ölen her can bizim uyanışımız için feda edilmiş canlardır. Ruhlarınız huzur bulsun. Biz öyle kenetlendik öyle kendimize geldik ki Türk olmanın güzelliğinin minnet içindeyiz" diye yazmıştı.
Akşener'i tehdit eden CHP'li Okuyan Kılıçdaroğlu'yla görüştü: İYİ Parti'den gelen tepkiler sonrası partiden ihraç edildi
AB Komiseri Varhelyi'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Benim neslim böylesini görmedi
Başkan Erdoğan Aleyna'yı ziyaret etti
Hulusi Akar, depremde 100 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı
Hatay'da bacakları ampute edilen İnci, cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara'ya sevk edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu, Yaşar Okuyan ile görüştü: Akşener'i zora sokacak belgeleri getirdi mi?
Putin'den Batı dünyasına çok sert LGBT tepkisi: Kutsal kitapları hiçe sayarcasına kafayı yemiş gibi üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşindeler
Yunan gazeteciye provokasyon ayarı! Türkiye'yi suçlayarak sorduğu soruya Blinken'dan çok net yanıt
İstanbul’da metro seferleri aksadı vatandaşlar yine mağdur oldu!
Dünya basınında dikkat çeken deprem analizi: Türkiye başkalarına hep cömert davrandı
Meral Akşener'in kentsel dönüşümü engellemek için halkı örgütlediği anlar
Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan avukatların sosyal medya paylaşımları şaşırtmadı
Bakanlık madde madde paylaştı: Depremlerden etkilenen 11 il için hangi kararları aldı?
Hatay'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sakalımı kesmek içimden gelmiyor
Deprem bölgesi için iki önemli karar: İşten çıkarmalar yasaklanıp kısa çalışma ödeneğine geçilecek
Alman bakanlar Annalena Baerbock ve Nancy Faeser Kahramanmaraş'ta: Felaketin boyutu kelimelerle anlatılmaz
Kardeşinin evine iş makinesi tahsis etmişti: Lütfü Savaş’a istifa çağrısı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Ekşi Sözlük'e erişim engeli kararı: Türkiye'nin yüreğini yakan depremin ardından 'provokasyon merkezi' olmuştu
Fay hattının geçtiği köy enkaza döndü

Fay hattının geçtiği köy enkaza döndü

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı

Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Bursa ve Van'ın ardından Niğde'de de mercek bulutu görüldü!

Bursa ve Van'ın ardından Niğde'de de mercek bulutu görüldü!

341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı: Kale gibi hastane

341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı: Kale gibi hastane