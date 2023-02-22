Tuba Ünsal takipçilerine seslendi

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan ünlü model ve oyuncu Tuba Ünsal, sokak hayvanları için de sık sık duyuru yapıyor. Hem deprem bölgesinde, hem de diğer yerlerde zor durumda olan hayvanlar için takipçilerine seslenen Ünsal'dan bir paylaşım daha geldi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Hatay'daki depremler, birçok çevre ili de şiddetli bir şekilde etkiledi.



Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaketler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de, model ve oyuncu Tuba Ünsal oldu.



YUVA ARAYAN KÖPEKLER İÇİN DUYURU YAPTI



Depremzedeler haricinde sokak hayvanları için de sık sık yardım çağrısında bulunan Ünsal, son olarak yuva aranan iki köpeğin videosunu paylaşarak, takipçilerine seslendi.



"ARTIK SİSTEMİ SÖYLEMEME GEREK YOK"



Ünlü isim, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda; "Artık sistemi söylememe gerek yok. Sahiplenilen canların bir yıllık mama ve hastane masrafları bende. Hadi, yaparız bu tatlışa da güzel bir yuva" ifadelerini kullandı.



Daha önce de hem deprem bölgesinde, hem de diğer yerlerde yuva arayan hayvanlar için duyuru yapan Tuba Ünsal, bir kez daha takipçilerinin takdirini topladı.



"KEŞKE FAZLASINI YAPABİLSEYDİM"



Öte yandan 41 yaşındaki model, deprem felaketinin 12'nci gününde cansız bedenine ulaşılan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz için yaptığı bir paylaşımla da adından söz ettirmişti.



Ünsal, Duymaz'ın fotoğrafını paylaşarak, "Ah güzel kardeşim. keşke sete geldiğinde fotoğraf çekilmekten daha fazlasını yapabilseydim. Keşke. Ölen her can bizim uyanışımız için feda edilmiş canlardır. Ruhlarınız huzur bulsun. Biz öyle kenetlendik öyle kendimize geldik ki Türk olmanın güzelliğinin minnet içindeyiz" diye yazmıştı.