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'Şehirler ağlıyor, ben nasıl ağlamayayım!'

Tiyatrocu Orhan Aydın’ın Hatay’da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın, deprem felaketinin 6'ncı gününde hayatını kaybetti. Mine Tugay, 36 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılan arkadaşını unutmayarak; duygu yüklü bir paylaşımla Aydın'a veda etti.

Ekleme: 22.02.2023 - 22:08 Güncelleme: 22.02.2023 - 22:14 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı gün Elbistan ilçesinde 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Dokuz saat arayla meydana gelen şiddetli depremler, Kahramanmaraş'ın yanı sıra 10 ilimizde da büyük yıkıma neden oldu.

'HAYDİ CANIM BENİM, HAYDİ DİREN'

Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın, önce sosyal medya hesabından kızına ulaşamadığını duyurdu. Daha sonra kızı Eylem ve eski eşi Elif Torun Öneren'in enkaz altında kaldığını açıklayıp, yardım istedi. Eski eşi Elif Torun Öneren enkaz altından çıkarılan Aydın, 'Çocuğumun anası Elif Torun Öneren'i enkazdan halk çıkarmış. Sıra kızımda. Haydi canım benim, haydi diren. Tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır' ifadelerini kullandı.

'Şehirler ağlıyor, ben nasıl ağlamayayım!'

Deprem felaketinin 6'ncı gününde Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın'dan acı haber geldi. Hatay'da 36 saat süren çalışmalarının ardından Eylem Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

'Şehirler ağlıyor, ben nasıl ağlamayayım!'

'ORHAN AYDIN'A GÜZEL BİR HABER VEREMEDİK'

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 'Orhan Aydın'a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm. 36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun' mesajını paylaştı.

'BABALARINDAN ÖNCE ÖLMEMELİ ÇOCUKLAR'

Orhan Aydın, kızının vefatından beş gün sonra yürek yakan bir paylaşıma imza attı. Twitter hesabından kızı Eylem Şafak Aydın'ın fotoğrafını yayınlayan usta sanatçı, 'Babalarından önce ölmemeli çocuklar' mesajını yazdı.

'Şehirler ağlıyor, ben nasıl ağlamayayım!'

ARKADAŞINI UNUTMADI

Yaşananların ardından ünlü oyuncu Mine Tugay da Eylem Aydın'ı unutmayarak, arkadaşına sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla veda etti.

'Şehirler ağlıyor, ben nasıl ağlamayayım!'

'GÖZYAŞIM OL İSTEMEZDİM'

Tugay, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Şiirlerin, mektupların, hüzünlerin, umutların, isyanların, gülüşlerin hepsi içimde; bana emanet kız kardeşim... Gözyaşım ol istemezdim. Kızma. Şehirler ağlıyor, ben nasıl ağlamayayım...
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