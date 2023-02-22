Pınar Altuğ hesabını çalanlara ateş püskürdü...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Hatay'daki depremler, birçok çevre ili de şiddetli bir şekilde etkiledi.Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaketler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de oyuncu Pınar Altuğ oldu.'HESABIMA GİRİŞ YAPIP, BAZILARINIZA MESAJ ATMIŞ'Paylaşımlarıyla depremzedelere ses olan Altuğ, son olarak Instagram hesabının hacklendiğini duyurdu. Bir video paylaşarak, takipçilerine uyarıda bulunan ünlü isim, şunları söyledi:Herkese merhaba. Son birkaç saattir kendini bilmez bir beyinsizin yaptığı iş ile uğraşıyorum! Herkes bir şekilde yardım elini uzatmaya çalışırken, oradan oraya haber iletmeye, birilerine çadır, birilerine erzak, birilerine kıyafet bulmaya çalışırken, yardım isteyen herkese yetişmeye çalışırken bir sivri zekalı; bu zamandan yararlanıp, benim hesabıma bir şekilde eş giriş yapıp bazılarınıza mesaj atmış.'İTİBAR ETMEYİN'Oyuncu, 'Eğer son iki gün içinde manasız bir şekilde sizi takip etmeye başladıysam, yani Instagram hesabımdan bahsediyorum, ve size link attıysam lütfen lütfen itibar etmeyin' ifadelerini kullandı.'KİMSEYE LİNK ATMAM'Sözlerine, 'Çünkü ben kimseye özelden link atmam' şeklinde devam eden Altuğ; şöyle konuştu:Zaten eğer bir yardım kampanyası varsa, bir şey için birlik olmamız gerekiyorsa, duyurmak istediğim bir şey varsa bunu hikayeme koyarım; linki de altına koyarım. Hiç kimse, hele normalde merhabam, nasılsınım olmayan, sohbetim olmayan birine link atmam. Lütfen böyle bir mesaj gelirse bunu dikkate almayın, çok rica ediyorum.'SİBER SUÇLAR İŞİN ÜZERİNDE''Eğer sizi manasızca son iki gün içinde takibe aldıysam da bunun bana dönüşünü yapın' diyen Pınar Altuğ, 'Gerekli her yere uyarıyı yaptık. Evet hesabımın şifrelerini değiştirdim, evet telefonumda ve Instagram'ımda iki aşamalı giriş var, yani iki kere şifre gelmesi gerekiyor. Nasıl böyle bir şey olduğunu bilmiyoruz ama siber suçlar işin üzerinde ve elbet çözeceğiz' ifadelerini kullanarak, gereken şikayette bulunduğunu da belirtti.'BENDEN ÇOK ÇEKECEK!'Ünlü isim, sözlerini; 'Çözdüğümüz zaman emin olun çok tatlı olmayacak. Çünkü şu anda insan dolandırmanın hakikaten zamanı değil. Her kimse bu, benden çok çekecek! Teşekkür ederim' şeklinde noktaladı.