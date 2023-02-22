6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay'ı da sarstı. AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu açıklandı.Ardından Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sallandı. Hatay depremleri, birçok ilde etkili bir şekilde hissedildi.YENENLER ÇİFTİ SOLUĞU AFET BÖLGESİNDE ALDITürkiye'ye dünyadan destek yağarken, ünlü isimler de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri olan Eser - Berfu Yenenler çifti, soluğu afet bölgesinde aldı.DEPREMZEDELERLE BİRLİKTEEser Yenenler, çadırda kalan depremzedelere yardımda bulundu ve onlarda birlikte vakit geçirdi. Depremzedelerle birlikte ateş başında sohbet eden Eser Yenenler, "Birlikte iyileşeceğiz" ifadelerini kullandı.