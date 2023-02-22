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Eser Yenenler: Birlikte iyileşeceğiz

11 ili etkileyen, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçen Eser Yenenler, soluğu Malatya'da aldı. Depremzedelerle bir araya gelen ve enkazdan kurtarılan çocuklarla birlikte oyun oynayan Eser Yenenler, "Birlikte iyileşeceğiz" dedi.

Ekleme: 22.02.2023 - 22:22 Güncelleme: 22.02.2023 - 22:23 / Editör: Ozge Selin
6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay'ı da sarstı. AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu açıklandı.

Ardından Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sallandı. Hatay depremleri, birçok ilde etkili bir şekilde hissedildi.

YENENLER ÇİFTİ SOLUĞU AFET BÖLGESİNDE ALDI

Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, ünlü isimler de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri olan Eser - Berfu Yenenler çifti, soluğu afet bölgesinde aldı.

Eser Yenenler: Birlikte iyileşeceğiz

DEPREMZEDELERLE BİRLİKTE

Eser Yenenler, çadırda kalan depremzedelere yardımda bulundu ve onlarda birlikte vakit geçirdi. Depremzedelerle birlikte ateş başında sohbet eden Eser Yenenler, "Birlikte iyileşeceğiz" ifadelerini kullandı.

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