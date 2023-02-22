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CZN Burak imzalı formalarını sattı...

'CZN Burak' olarak tanınan şef Muhammed Burak Özdemir, Türkiye'yi yasa boğan yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için seferber olmuştu. Kendisine hediye edilen Lionel Messi ve Ronaldinho imzalı formaları depremzedeler için satışa çıkaran Özdemir, formaların satıldığını açıkladı.

Ekleme: 22.02.2023 - 21:11 Güncelleme: 22.02.2023 - 21:13 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş merkezli depremler, ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı sarsan felakette 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

FORMALARI SATILDI

Yıkıcı depremlerin ardından 'CZN Burak' olarak tanınan şef Muhammed Burak Özdemir de soluğu memleketi Hatay'da aldı. Depremzedeler için seferber olan Özdemir, geçtiğimiz günlerde kendisine hediye edilen Lionel Messi ve Ronaldinho imzalı formalarını satışa çıkardığını duyurmuştu.

CZN Burak imzalı formalarını sattı...

Muhammed Burak Özdemir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Özdemir, formaların satıldığını ve elde edilen 1 milyon 200 bin liralık gelirin AFAD'a bağışlandığını açıkladı.

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