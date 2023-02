Bestemsu Özdemir deprem bölgesini anlattı!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay'da da meydana gelen felaketler, tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. İlk günden beri afet bölgesindeki çalışmalara katılan Bestemsu Özdemir, yaşananları korku filmine benzetti. Gazetecilerle konuşan oyuncu, bölgeye gidip fotoğraf paylaşan ünlüleri de sert bir dille eleştirdi.

Önce Kahramanmaraş ardından Hatay'da meydana gelen şiddetli depremler sonrası tüm Türkiye kayıplarının yasını tutuyor. Asrın felaketi, 10 ilimizde büyük yıkıma yol açtı. Herkes, afet bölgesindeki vatandaşlar için kolları sıvadı. Ünlüler dünyasının tanınmış simaları da depremzedeler için tek yürek oldu.



Depremin ilk günü afet bölgesine giden isimlerden biri olan oyuncu Bestemsu Özdemir, gazetecilerle konuşarak; “Hatay’daki deprem Gölcük’ün bin katı daha kötü... Şu an bile hâlâ orada gibiyim. Kimseyle konuşmuyorum, yardımlara organize oldum” dedi.



‘İNSAN GİBİ DAĞITIM YAPTIK’



Özdemir, gördüklerini korku filmine benzetti. 17 Ağustos 1999 depreminde evlerinin yıkıldığını anlatan oyuncu, “Şu anki deprem Gölcük depreminden bin kat daha kötü” diye konuştu.



AFAD gönüllüsü olduğunu ve depremi duyar duymaz Hatay’a gittiğini belirten ünlü isim, “Topladığımız yardımları dağıtmak için her gün 5-6 köy dolaştık. İnsan gibi dağıtım yaptık. Başkaları gibi önlerine yemek atmadık. Bu insanlar aciz değiller, sadece depremzedeler... Onların önüne kıyafet atamazsınız” ifadelerini kullandı.



‘VİCDANIMIZI KAYBETMİŞİZ’



“Sosyal medyada paylaşım yapmakla kahraman olmuyorsunuz” diyerek, bölgeye gidip fotoğraf paylaşan ünlü isimleri sert bir dille eleştiren oyuncu; “Oradaki insanların durumunu paylaşmak çok ayıp... Orası sirk değil. Vicdanımızı kaybetmişiz. Mevzu kahramanlık hiç değil! İnsanların motivasyona, sarılıp ağlamaya ihtiyacı var” açıklamasını yaptı.



Psikolojisinin bozulduğunu ve tüm ülkenin destek alması gerektiğini belirten Özdemir, “Arkadaşım sokakta boynunda düdükle dolaşıyor. Onu görmek bile insanı sarsıyor” şeklinde konuştu.



‘BİRAZ EDEPLİ OLUNMALI’



Cumartesi günü tekrar bölgeye gideceğini ve set durumuna göre 3-4 gün kalacağını dile getiren Özdemir, “Soba yaptırdık. Çadıra çok ihtiyaç var, onları hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Kimseyle görüşmüyorum, sadece oraya yardım etmek için organize oluyorum. Aslında şu an hâlâ orada gibiyim” dedi.



‘Tek Yürek Türkiye’ yayınına katılan oyuncu, “Saç, makyaj yaptırıp, gelenler vardı. Yas programına çıkarken biraz daha edepli olunmalı... Belki o bölgede bulunduğum için daha hassas olabilirim” diyerek, tepki gösterdi.