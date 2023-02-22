  • USD: 18,85 - 18,88
  • EURO: 20,06 - 20,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bestemsu Özdemir deprem bölgesini anlattı!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay'da da meydana gelen felaketler, tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. İlk günden beri afet bölgesindeki çalışmalara katılan Bestemsu Özdemir, yaşananları korku filmine benzetti. Gazetecilerle konuşan oyuncu, bölgeye gidip fotoğraf paylaşan ünlüleri de sert bir dille eleştirdi.

Ekleme: 22.02.2023 - 09:42 Güncelleme: 22.02.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Önce Kahramanmaraş ardından Hatay'da meydana gelen şiddetli depremler sonrası tüm Türkiye kayıplarının yasını tutuyor. Asrın felaketi, 10 ilimizde büyük yıkıma yol açtı. Herkes, afet bölgesindeki vatandaşlar için kolları sıvadı. Ünlüler dünyasının tanınmış simaları da depremzedeler için tek yürek oldu.

Depremin ilk günü afet bölgesine giden isimlerden biri olan oyuncu Bestemsu Özdemir, gazetecilerle konuşarak; “Hatay’daki deprem Gölcük’ün bin katı daha kötü... Şu an bile hâlâ orada gibiyim. Kimseyle konuşmuyorum, yardımlara organize oldum” dedi.

‘İNSAN GİBİ DAĞITIM YAPTIK’

Özdemir, gördüklerini korku filmine benzetti. 17 Ağustos 1999 depreminde evlerinin yıkıldığını anlatan oyuncu, “Şu anki deprem Gölcük depreminden bin kat daha kötü” diye konuştu.

AFAD gönüllüsü olduğunu ve depremi duyar duymaz Hatay’a gittiğini belirten ünlü isim, “Topladığımız yardımları dağıtmak için her gün 5-6 köy dolaştık. İnsan gibi dağıtım yaptık. Başkaları gibi önlerine yemek atmadık. Bu insanlar aciz değiller, sadece depremzedeler... Onların önüne kıyafet atamazsınız” ifadelerini kullandı.

‘VİCDANIMIZI KAYBETMİŞİZ’

“Sosyal medyada paylaşım yapmakla kahraman olmuyorsunuz” diyerek, bölgeye gidip fotoğraf paylaşan ünlü isimleri sert bir dille eleştiren oyuncu; “Oradaki insanların durumunu paylaşmak çok ayıp... Orası sirk değil. Vicdanımızı kaybetmişiz. Mevzu kahramanlık hiç değil! İnsanların motivasyona, sarılıp ağlamaya ihtiyacı var” açıklamasını yaptı.

Psikolojisinin bozulduğunu ve tüm ülkenin destek alması gerektiğini belirten Özdemir, “Arkadaşım sokakta boynunda düdükle dolaşıyor. Onu görmek bile insanı sarsıyor” şeklinde konuştu.

‘BİRAZ EDEPLİ OLUNMALI’

Cumartesi günü tekrar bölgeye gideceğini ve set durumuna göre 3-4 gün kalacağını dile getiren Özdemir, “Soba yaptırdık. Çadıra çok ihtiyaç var, onları hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Kimseyle görüşmüyorum, sadece oraya yardım etmek için organize oluyorum. Aslında şu an hâlâ orada gibiyim” dedi.

‘Tek Yürek Türkiye’ yayınına katılan oyuncu, “Saç, makyaj yaptırıp, gelenler vardı. Yas programına çıkarken biraz daha edepli olunmalı... Belki o bölgede bulunduğum için daha hassas olabilirim” diyerek, tepki gösterdi.
Akşener'i tehdit eden CHP'li Okuyan Kılıçdaroğlu'yla görüştü: İYİ Parti'den gelen tepkiler sonrası partiden ihraç edildi
AB Komiseri Varhelyi'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Benim neslim böylesini görmedi
Başkan Erdoğan Aleyna'yı ziyaret etti
Hulusi Akar, depremde 100 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı
Hatay'da bacakları ampute edilen İnci, cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara'ya sevk edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu, Yaşar Okuyan ile görüştü: Akşener'i zora sokacak belgeleri getirdi mi?
Putin'den Batı dünyasına çok sert LGBT tepkisi: Kutsal kitapları hiçe sayarcasına kafayı yemiş gibi üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşindeler
Yunan gazeteciye provokasyon ayarı! Türkiye'yi suçlayarak sorduğu soruya Blinken'dan çok net yanıt
İstanbul’da metro seferleri aksadı vatandaşlar yine mağdur oldu!
Dünya basınında dikkat çeken deprem analizi: Türkiye başkalarına hep cömert davrandı
Meral Akşener'in kentsel dönüşümü engellemek için halkı örgütlediği anlar
Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan avukatların sosyal medya paylaşımları şaşırtmadı
Bakanlık madde madde paylaştı: Depremlerden etkilenen 11 il için hangi kararları aldı?
Hatay'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sakalımı kesmek içimden gelmiyor
Deprem bölgesi için iki önemli karar: İşten çıkarmalar yasaklanıp kısa çalışma ödeneğine geçilecek
Alman bakanlar Annalena Baerbock ve Nancy Faeser Kahramanmaraş'ta: Felaketin boyutu kelimelerle anlatılmaz
Kardeşinin evine iş makinesi tahsis etmişti: Lütfü Savaş’a istifa çağrısı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Ekşi Sözlük'e erişim engeli kararı: Türkiye'nin yüreğini yakan depremin ardından 'provokasyon merkezi' olmuştu
Fay hattının geçtiği köy enkaza döndü

Fay hattının geçtiği köy enkaza döndü

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı

Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Bursa ve Van'ın ardından Niğde'de de mercek bulutu görüldü!

Bursa ve Van'ın ardından Niğde'de de mercek bulutu görüldü!

341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı: Kale gibi hastane

341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı: Kale gibi hastane