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Sinan Akçıl'dan alkışlanacak hareket

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, deprem bölgelerinde yardım çalışmalarına katılan isimler arasında yer alıyordu. 'Elini Uzat' isimli bir şarkı yapan Sinan Akçıl'ın şarkısının her dinlemesinden 1 lira depremzedelere aktarılacak. Akçıl, Bu şarkı 10 milyon kez dinlenirse 10 milyon gelir bekliyoruz. Şarkının klibini ise orada kendi kameramla çektiğim görüntülerden yaptık" açıklamasında bulundu.

Ekleme: 21.02.2023 - 09:58 Güncelleme: 21.02.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Sinan Akçıl yaptığı müzik çalışması ile takdir toplayan bir harekete imza attı. Deprem bölgesine giden Sinan Akçıl, "Çok hüzünlü anlar yaşadık. Özellikle Hatay Antakya'da. Birçok kurtarma operasyonuna şahit oldum. Ülkemin bu zor süreçte nasıl kenetlendiğini görmek umut vericiydi. Enkazdan bir kişiyi çıkardıklarında yaşanan duygu yoğunluğuna; askerin, polisin, kurtarma ekiplerinin birbirlerine sarılarak ağladıkları ana şahit oldum. Dünyanın neresinde olursa olsun çok zor başa çıkılacak bir durum. Bunu görerek yorum yapmak gerekiyor. Herkes elinden gelenin 10 kat fazlasını yapıyor" demişti.

Sabah'ta yer alan habere göre; yaşadıkları sonrası 'Elini Uzat' isimli bir şarkı yapan Sinan Akçıl'ın şarkısının her dinlemesinden 1 lira depremzedelere aktarılacak. Akçıl, "Amacımız 20 depremzede çocuğumuza üniversite bitene kadar eğitim desteği vermek. Bu şarkı 10 milyon kez dinlenirse 10 milyon gelir bekliyoruz. Şarkının klibini ise orada kendi kameramla çektiğim görüntülerden yaptık" dedi.

Sinan Akçıl'dan alkışlanacak hareket

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