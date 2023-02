Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında şoke eden dolandırıcılık iddiası! Canlı yayında açıkladı

Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında gündeme damga vuran magazin programı Söylemezsem Olmaz gündemi belirlemeye ve öncülük etmeye devam ediyor.Kahramanmaraş merkez üssü 7.7 ve 7.6 depreminde yaşanan büyük yıkımdan sonra sosyal medya ve televizyonlar olmak üzere her yerde gündem olan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlıyor. 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremin ilk anından itibaren 'devlet bölgede yok' 'yardımlar yerine ulaşmıyor', 'AFAD çalışmıyor' algısı yapılmıştı fakat aynı sırada AFAD ekipleri, Kızılay ekipleri, AKUT enkaz alanında canla başla insanları kurtarmaya devam ediyordu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan ve yaklaşık 42 bin kişinin hayatını kaybettiği depremlerde ilk günden itibaren devlet harekete geçerken, özellikle sosyal medyada bunun aleyhinde organize ama amatör bir algı oluşturuldu. Yapılan bağışlar, yardımlar devlet harici kurumlara yani Ahbap'a yönlendirilmeye çalışıldı.Mağdur Oğuzhan Durmaz canlı bağlantıyla yayına katılıp Haluk Levent hakkında gündemi bomba gibi sarsacak dolandırıcılık iddialarında bulundu. Durmaz, 'Benim ablam dahil birçok kişi yüksek meblalarda parasını Haluk Levent'e kaptırmış, he benimkisi çok önemli değil ama onların ki mahkemeye düşmüş, mahkeme devam ediyor. Fakat, Deniz Akkaya biraz erken davrandı mağduriyetini açıklama konusunda. Haluk Levent beni aradı, arkadaşımdan ricacı oldu arkadaşım da kıramadı. Bu arkadaş (Haluk Levent) vatandaşlardan aldığı paraları bu olaylar tam ortaya çıkacakken bir miktar para verip susturuyor. Bu mağdurlar her zaman vardı benim bunu açıklama sebebim onun derneği Ahbap'la alakalı. Bu adam kimi yiyor be? Binlerce konteyner almış şunu almış bunu almış... 99 senesinde duyduğum lafı söylüyorum bir hanımefendiden 1 milyon dolar aldı çadır kent yapmak için fakat hiçbir şey yapmadı. Biz yaptıkları için teşekkür de ederiz ama o resmen bir sana bir bana yapıyor! Bu adam 2 liralık şeyi 1 lira gösterip 1 lirayı cebe indiriyor.''Deniz Akkaya ile arasındaki muhabbet de şu, ben geçmişe dayanan borçlarımın hepsini ödedim. Nerede ödedin? Bana neden ödemiyorsun ya? Benim arkadaşım Haluk Levent ile arasındaki alacak verecekten dolayı öldürüldü be öldürüldü! Bu vatandaşın çeki bana geldi, sonra bu parayı ödeyemedi. Ben bu paranın peşinde değilim, parayı da istemiyorum hakkımı da helal etmiyorum!'Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, yorumcu Bilal Özcan başta Oğuzhan Uğur olmak üzere tüm sosyal medya provokatörlerine ateş püskürdü. Bilal Özcan Babala TV'nin 'Baraj Patladı' yalanına şu ifadelerle seslendi:Bilal Özcan'ın bu ifadeleri sonrası Bircan Bali'de haberin yalanlığını arkadaşından teyit ettirdiğini duyurdu. Bali, 'edi.Bali sözlerine şöyle devam etti:Şarkıcı Sinem Yıldız da sosyal medya algıları hakkında şu ifadeleri kullandı: