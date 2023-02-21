Normalleşenlere tepki gösterdi!

Türkiye'yi adeta yıkan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası sosyal medyanın gündemi sadece deprem olmuştu.Depremin daha yaraları sarılmadan sosyal medyada normalleşen vatandaşlara Bergüzar Korel'den tepki geldi. Oyuncu Bergüzar Korel, Kahramanmaraş depremleri sonrası Instagram'da kapalı hikaye kısmında günlük yaşantısından paylaşım yapanlara göndermede bulunmuştu.Korel, "Beni kapalı arkadaşlarınızdan çıkarın lütfen. İkiyüzlülüğünüz midemi bulanırıyor!" sözleriyle tepkisini göstermişti.Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası destek paylaşımlarına devam eden oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada normal yaşantısına dönerek paylaşımlarda bulunanlara bir tepki daha gösterdi. Instagram hesabında yaptığı paylaşım ile tepkisini belli eden Korel, şunları yazdı:"Bir yerde bizim insanlarımızın hayatı, bizim hayatımız bitti. Ülke koca bir cenaze evi olmuş, hayat devam etmiyor!"Korel, Instagram'da kahve paylaşımında bulunanlara ise;"Evinde iki hafta önce sıcak kahvesini içen evini kaybetmiş biri kahve paylaşımınızı görse üzülmez mi?"