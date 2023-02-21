Hande Doğandemir'in kira isyanı

Son bir yılda İstanbul'da artan kiralar gündemden düşmüyor. Büyük Kahramanmaraş depremi sonrası ise tüm illerde konut fiyatları inanılmaz şekilde yükselmeye devam ediyor.Neredeyse her şehirdeki kira fiyatlarında hızlı bir artış olurken son olarak sosyal medyada Kadıköy'deki evlerin kiraları gündem oldu. Başarılı oyuncu Oyuncu Hande Doğandemir, kira fiyatlarının olduğu haritayı paylaşarak şoke olduğunu söyledi.Hande Doğandemir yüksek kira fiyatları hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Bu duruma nasıl kimse ses çıkarmıyor nasıl normalleşti aklım almıyor benim. Bu kiraları verebilen var mı gerçekten? Nasıl bu noktaya geldi sonu ne olacak bilmiyorum inanılmaz bir durum kim dur diyecek buna!"