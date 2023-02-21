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'Allah'ım bu felaket artık bitsin'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu. Afet bölgesinde çalışmalar devam ederken, dün akşam Hatay'da iki deprem daha yaşandı. Felaketin ilk gününden beri depremden etkilenen insanlar için yardım toplayan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

Ekleme: 21.02.2023 - 09:55 Güncelleme: 21.02.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, 6 Şubat günü biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle felaketi yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde, on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, 20 Şubat saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Birçok ünlü isim gibi şarkıcı Hadise de Türkiye'de gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçti. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta Hollanda'da başlatılan bir kampanyaya destek verdi.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Radyo kanallarındaki yayına katılan Hadise, "Şu an Hollanda'da radyo istasyonundayım. Depremzedeler için yardım toplanıyor... Yoğun bir gün... Acımız büyük... Evet çok zor günler geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz" dedi.
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