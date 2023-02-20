Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında şoke eden dolandırıcılık iddiası! Canlı yayında açıkladı

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Haluk Levent'in gerçek yüzü gözler önüne serildi.

Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında gündeme damga vuran magazin programı Söylemezsem Olmaz gündemi belirlemeye ve öncülük etmeye devam ediyor.



Kahramanmaraş merkez üssü 7.7 ve 7.6 depreminde yaşanan büyük yıkımdan sonra sosyal medya ve televizyonlar olmak üzere her yerde gündem olan Ahbap Derneği başkanı Haluk Levent'in gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlıyor. 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremin ilk anından itibaren 'devlet bölgede yok' 'yardımlar yerine ulaşmıyor', 'AFAD çalışmıyor' algısı yapılmıştı fakat aynı sırada AFAD ekipleri, Kızılay ekipleri, AKUT enkaz alanında canla başla insanları kurtarmaya devam ediyordu.



10 ilde büyük yıkıma neden olan ve yaklaşık 42 bin kişinin hayatını kaybettiği depremlerde ilk günden itibaren devlet harekete geçerken, özellikle sosyal medyada bunun aleyhinde organize ama amatör bir algı oluşturuldu. Yapılan bağışlar, yardımlar devlet harici kurumlara yani Ahbap'a yönlendirilmeye çalışıldı.



HALUK LEVENT HAKKINDA DOLANDIRICILIK İDDİASI!



Mağdur Oğuzhan Durmaz canlı bağlantıyla yayına katılıp Haluk Levent hakkında gündemi bomba gibi sarsacak dolandırıcılık iddialarında bulundu. Durmaz, " Benim ablam dahil birçok kişi yüksek meblalarda parasını Haluk Levent'e kaptırmış he benimkisi çok önemli değil ama onların ki mahkemeye düşmüş, mahkeme devam ediyor. Fakat, Deniz Akkaya biraz erken davrandı mağduriyetini açıklama konusunda. Haluk Levent beni aradı, arkadaşımdan ricacı oldu arkadaşım da kıramadı. Bu arkadaş (Haluk Levent) vatandaşlardan aldığı paraları bu olaylar tam ortaya çıkacakken bir miktar para verip susturuyor. Bu mağdurlar her zaman vardı benim bunu açıklama sebebim onun derneği Ahbap'la alakalı. Bu adam kimi yiyor be? Binlerce konteyner almış şunu almış bunu almış... 99 senesinde duyduğum lafı söylüyorum bir hanımefendiden 1 milyon dolar aldı çadır kent yapmak için fakat hiçbir şey yapmadı. Biz yaptıkları için teşekkür de ederiz ama o resmen bir sana bir bana yapıyor! Bu adam 2 liralık şeyi 1 lira gösterip 1 lirayı cebe indiriyor.



"BENİM ARKADAŞIM ÖLDÜRÜLDÜ"



"Deniz Akkaya ile arasındaki muhabbet de şu, ben geçmişe dayanan borçlarımın hepsini ödedim. Nerede ödedin? Bana neden ödemiyorsun ya? Benim arkadaşım Haluk Levent ile arasındaki alacak verecekten dolayı öldürüldü be öldürüldü! Bu vatandaşın çeki bana geldi, sonra bu parayı ödeyemedi. Ben bu paranın peşinde değilim, parayı da istemiyorum hakkımı da helal etmiyorum!"



SOSYAL MEDYADAKİ YALAN FIRTINASI



Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, yorumcu Bilal Özcan başta Oğuzhan Uğur olmak üzere tüm sosyal medya provokatörlerine ateş püskürdü. Bilal Özcan Babala TV'nin 'Baraj Patladı' yalanına şu ifadelerle seslendi:



"Bu işi bilmemektir, bu bir konuya vakıf olmadan işgüzarlık yapmaktır. Yav sen gazeteci misin haberci misin? Senin bir altyapın var mı? Hangi gazetede,hangi televizyonun mutfağında çalıştın? Sunucusun, fotoğrafçısın, en iyi tırı sen yollarsın, en iyi magazinci sensin, en doğru haberi sen verirsin... Tabi ya, var mı böyle bir şey? Ben 46 yıllık gazeteciyim ömrü hayatımda böyle bir şey görmedim, bir haber varsa bunu 2 kere teyitlemeden paylaşamazsın. Sayın Osman Gökçek'in dediği gibi böyle bir şey varsa zaten devlet açıklamayı yapar gerekli uyarıyı yapar sana mı kaldı bunlar? Sen böyle yaparak bütün iyiliklerini çöpe atıyorsun hepsi çöpe gidiyor. "



Bilal Özcan'ın bu ifadeleri sonrası Bircan Bali'de haberin yalanlığını arkadaşından teyit ettirdiğini duyurdu. Bali, "Ben Oğuzhan'ın bu haberini gördüm Hatay'daki çalışma arkadaşımı aradım, dedim böyle böyle Baraj mı patladı? Arkadaşımın bana cevabı ise 'Şu anda burada baraj patladı deniliyor, bu sebepten dolayı bir izdiham yaşanıyor. Hepimizi oradan uzaklaştırdılar ve çalışmaları durdurdular. Patlama falan yok." dedi.



Bali sözlerine şöyle devam etti:



"Sen şunu mu hoş görmemizi istiyorsun; evet çok güzel tırlar toplandı yardımlar gitti e barajı da patlattık yalanı hoş görülsün bu mudur yani? Her şeyi çok iyi biliyorsun ya, önüne gelen herkesi eleştirdin ben de dahil. Bu kamuoyunu ilgilendiren milli bir konudur. Sen, böyle yalan haberi böyle kolay şekilde üstünden geçemezsin. Öyle ifademizi verdik bitti falan yok, sen hesap vereceksin. İfade değil hesap vereceksin. Dünyaları götürdünüz, yediniz yuttunuz helal olsun size. O enkaz alanında senin yalan haberin yüzünden bir tane bebeği enkaz altında bıraktılarsa sen hesap vereceksin Oğuzhan! Sıcacık ofislerinizden sahipsiz kaldık diyorsunuz, benim ayak tırnağım düştü soğuktan bunu söylemeye utanıyorum yazık size be! Siz bu dönemde bile insanları ayrıştırmaya çalıştınız, bu dönemde bile siyaset yapan ahlaksızdır!



Haluk Levent, sana bir teklifim var; beni Ahbap'a alır mısın? Bütün alım satım, kaç kuruş, nereye senet gitti, nereye fatura kesildi hepsini görebileceğimiz şekilde beni alır mısın gönüllü olarak yoldaşın olmak istiyorum, görmek istiyorum, insan gücü ve beyin gücü olmak istiyorum. Sizin yapamadığınız indirimleri de yaptırırım, sen 60-70'e konteyner aldın ben 22'ye aldım. Her türlü şeye cevabın var buna da bir cevap verirsin diye düşünüyorum."



"99 DEPREMİNDE BÖYLE PROVOKATÖRLER YOKTU"



"Bu kadar yoktu çünkü sosyal medya yoktu klavye delikanlıları yoktu. Orada da büyük bir deprem oldu ama yaralar çabuk sarılmıştı ama bu bir felaket, kıyamet.







