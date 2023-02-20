Ebru Gündeş: Yüreğimize bir şey oturdu

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli 7.7, diğeri 7.6 şiddetinde meydana gelen iki deprem; Türkiye'yi yıktı geçti.Ünlü isimler de tek yürek olarak depremzedeler için harekete geçti. Bazılar direkt olarak deprem bölgesinde faaliyet gösterirken; bazıları ise bağışlar ve paylaşımlar ile depremden etkilenen insanlara destek oldu.Bu isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son olarak 7.5 milyon takipçili Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir yazı yayınladı.Yaşanan felakette hayatını kaybeden çocuklar için balon bağlanan enkazın görüntüsünü paylaşan Gündeş, şu ifadelere yer verdi:Yüreğimize bir şey oturdu ve kalkması imkansız. Ne rahat nefes alabiliriz artık, ne de böyle bir acıyı unutabiliriz. Unutmayacağız da...